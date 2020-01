Le Snapdragon 460 pourrait changer la donne pour les téléphones à petit budget

Poste d’opinion par

Hadlee Simons

Qualcomm a annoncé aujourd’hui trois nouveaux chipsets, offrant des capacités Wi-Fi 6 et des références de caméra raffinées, pour commencer.

Ces processeurs sont le Snapdragon 720G, le Snapdragon 662 et le Snapdragon 460. Les deux premiers chips sont identiques pour le cours, étant respectivement des variations du Snapdragon 730G et du Snapdragon 665. Mais c’est ce dernier processeur qui semble sur le point de secouer l’industrie.

Le Snapdragon 460 marque la première fois que Qualcomm apporte des cœurs dits «de performance» à la série 400, en utilisant quatre cœurs Cortex-A73 de concert avec quatre cœurs Cortex-A53 efficaces.

Beaucoup plus de puissance dans les téléphones bon marché

C’est un gros problème car la série Snapdragon 400 est destinée aux appareils de milieu de gamme inférieurs et inférieurs. Cette famille de chipsets se trouve généralement dans les téléphones à moins de 200 $, tels que les Moto G6, Nokia 4.2, Redmi 8 et 8A, les séries Vivo Y, Huawei Y, Realme C1 et Alcatel 3.

En introduisant des cœurs de processeur plus puissants (quoique plus anciens) dans la famille Snapdragon 400, le Snapdragon 460 ouvre la porte à des téléphones de moins de 200 $ pour faire d’énormes gains de performances.

Que vous naviguiez dans les menus du système, chargiez des applications, naviguiez sur le Web ou utilisiez l’appareil photo, vous pouvez vous attendre à une grande différence, en théorie. En fait, Qualcomm a revendiqué une augmentation de 70% des performances par rapport au Snapdragon 450 (qui est équipé de huit cœurs Cortex-A53 plus faibles, comme de nombreux autres processeurs de la série 400).

Mais le Snapdragon 460 propose également le GPU Adreno 610 du Snapdragon 665 haut de gamme, ce qui devrait entraîner une amélioration des performances de 60% par rapport au matériel Snapdragon 400 précédent. Cela signifie que les joueurs mobiles soucieux de leur budget peuvent s’attendre à une expérience beaucoup plus fluide et à une prise en charge de titres et d’émulateurs plus avancés. Donc, ceux qui recherchent une expérience PUBG plus fluide ou qui espèrent jouer à des jeux moins exigeants dans Dolphin sont un régal.

Qualcomm Snapdragon 865 vs Kirin 990 vs Exynos 990: Comment se comparent-ils?

https://www.youtube.com/watch?v=Ic8nMpGWFd0&feature=emb_title Nous avons vu les premiers téléphones 5G émerger plus tôt en 2019, mais 2020 promet d’être l’année où les appareils 5G s’intégreront véritablement sur de nombreux marchés. Le nouveau processeur Snapdragon 865 annoncé devrait…

Le nouveau processeur offre également un processus de fabrication de 11 nm, ce qui est une amélioration mineure par rapport au Snapdragon 450 de 12 nm. Néanmoins, le processus de fabrication plus petit signifie que nous pouvons nous attendre à une meilleure efficacité énergétique avec tous ces gains.

Il est difficile de savoir si MediaTek, rival rival de Qualcomm, a une réponse pour le Snapdragon 460 en ce moment, car nous ne savons pas si le nouvel Helio G70 est destiné à la série Snapdragon 400 ou aux familles Snapdragon 600 et 700. Mais nous pouvons probablement nous attendre à une réponse bas de gamme dans les mois à venir, probablement dans le cadre des séries Helio P ou A.

Le seul véritable inconvénient du Snapdragon 460 est qu’il n’est attendu dans les téléphones qu’à la fin de l’année. Donc, vous voudrez peut-être suspendre la mise à niveau depuis votre téléphone Redmi, Realme, Galaxy J ou Huawei Y pas cher pour le moment, car nous allons faire un grand bond (mais une longue attente).

Plus d’articles sur les smartphones