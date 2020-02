Le Sony Xperia 10 II est doté d’un écran OLED et d’un indice IP

Mise à jour, 26 février 2020 (3 h 12 HE): Sony a annoncé le Xperia 10 II plus tôt cette semaine, révélant un téléphone avec de nombreuses fonctionnalités. Maintenant, Sony Allemagne a noté que le téléphone avait un prix européen de 369 € (~ 401 $).

Cela le place au même niveau que le Google Pixel 3a et probablement sur un pied d’égalité avec le prochain Pixel 4a. En fait, le Xperia 10 II possède quelques fonctionnalités qui manquent au Pixel 3a, telles que la résistance à l’eau et une triple caméra arrière. Et l’un de ces tireurs est un téléobjectif, ce qui est assez rare pour un téléphone de milieu de gamme.

Quoi qu’il en soit, il semble que Sony ait conçu un smartphone plutôt intrigant pour les consommateurs soucieux de leur budget.

Article d’origine, 24 février 2020 (2:53 AM ET): Après avoir simplifié son image de marque l’année dernière, Sony revient à ses vieilles astuces avec les nouveaux Sony Xperia 1 II et Sony Xperia 10 II. Alors que nous avons déjà couvert le vaisseau amiral Xperia 1 II, il est maintenant temps de jeter un œil au mid-ranger.

Soyons honnêtes, la nouvelle image de marque est plus qu’un peu idiote – lisez à haute voix «Mark 2». Sony affirme que la nouvelle structure de dénomination est conçue pour imiter les conventions de dénomination trouvées sur ses appareils photo reflex numériques Alpha.

Le Sony Xperia 10 II semble très familier à son prédécesseur, avec une conception de barre de chocolat qui divise. Bien sûr, il y a des améliorations bienvenues ici, y compris la résistance à l’eau IP65 / 68, une triple caméra et une mise à niveau de LCD à OLED. Comme vous vous en doutez, les autres spécifications font également un bond en avant notable.

Il n’y a cette fois qu’un Xperia 10 II, pas de modèle Plus. Étant donné que la marque est déjà un peu longue et délicate, nous en sommes reconnaissants.

La star du Sony Xperia 10 II est l’écran. C’est la première fois que Sony propose un écran OLED sur un téléphone de milieu de gamme. Cela signifie que vous obtenez les couleurs plus riches et les noirs plus profonds trouvés sur les appareils phares, même si la résolution Full HD + n’est pas aussi impressionnante. L’écran OLED de 6 pouces offre également le même format 21: 9 que nous avons vu dans d’autres appareils Sony récents.

L’affichage 21: 9 peut être un peu difficile à tenir et à utiliser, mais il apporte quelques fonctionnalités uniques à la table, telles que la prise en charge multi-fenêtres et la possibilité de basculer entre les applications récemment utilisées et recommandées avec la nouvelle multi-fenêtre fonction de commutateur.

Sony Xperia 10 IIDisplay 6 pouces 21: 9 FHD +

Corning Gorilla Glass 6SoCQualcomm Snapdragon 665

GPUAdreno 610RAM4GBStorage128GBCamerasUltrawide: 16mm, 8MP

Large: 24 mm, 12 MP

Téléobjectif: 52 mm, 8 MP

Caméra frontale: 8MP

AudioPrise casqueBatterie3,600mAh Indice de protection IP IP65 / 68SensorsNetworkConnectivitySoftwareAndroid 10Dimensions et poids69 mm de largeur, 151g poidsCouleursNoir, Blanc

Le processeur Qualcomm Snapdragon 665 est assez typique des appareils de milieu de gamme, associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. La batterie obtient également une mise à niveau de 2780 mAh à 3600 mAh cette année. Malheureusement, il n’y a pas de charge rapide à bord.

Sony a utilisé des scanners d’empreintes digitales latéraux à plusieurs reprises au fil des ans, il n’est donc pas surprenant d’en voir un ici sur le Sony Xperia 10 II. Il est également formidable de voir que la prise téléphonique reste, bien que ce ne soit pas inhabituel pour les intermédiaires.

Le Xperia 10 II contient trois caméras à l’arrière. La caméra ultra large a une distance focale de 16 mm et un capteur 8MP. Le téléobjectif a une focale de 52 mm et 8 MP. Ensuite, il y a la caméra principale, un objectif grand angle 12MP avec une distance focale de 26 mm. Il existe également une prise en charge de la capture d’image 21: 9 et de l’enregistrement de films 4K. Bien que nous n’ayons pas eu le temps de tester l’appareil photo, il semble convenable sur le papier et nous sommes heureux de voir à la fois des téléobjectifs et des objectifs ultra grand angle sur le dernier mid-ranger de Sony.

Le Sony Xperia 10 II sera disponible dans votre choix de noir ou de blanc et sera expédié sur certains marchés à partir du printemps 2020.