Le sous-vide connecté au smartphone le plus populaire d’Anova est tombé à 85 $ chez Amazon – .

D’accord, avant de partager les détails de cet accord, nous devons le faire précéder en disant que si vous possédez déjà une cuisinière de précision Anova Culinary Nano Sous Vide et que vous avez payé le prix fort, vous ne devriez certainement pas vous sentir mal. Quiconque a utilisé l’Anova Nano une seule fois sait que c’est le meilleur sous vide connecté à un smartphone. C’est un vol en effet à son prix normal de 99 $, mais vous le trouverez disponible aujourd’hui sur Amazon pour seulement 86,79 $. C’est un prix tueur, mais si vous n’en avez pas besoin dès que possible, vous pouvez économiser 2,04 $ supplémentaires en choisissant la livraison gratuite et vous ne paierez que 84,75 $!

Voici le scoop de la page produit:

DES RÉSULTATS PARFAITS À CHAQUE FOIS: Ne jamais trop cuire ou insuffisamment cuire vos aliments. L’Anova Precision Cooker Nano sous vide (prononcé «sue-veed») fait circuler l’eau à la température exacte requise pour des repas parfaitement cuits, peu importe ce qui est sur votre menu. Utilisez l’application Anova pour accéder à des milliers de recettes gratuites et surveiller votre cuisinier depuis votre téléphone via Bluetooth.

QUE CUIRE: La cuisson sous vide est le niveau de cuisson parfait pour presque tous les aliments de votre choix. Le poulet, le poisson, les légumes, les œufs, le bœuf, l’agneau, le porc et plus sont tous des candidats idéaux pour la circulation sous vide. La capacité de retenir la saveur et l’humidité pendant le processus de cuisson donne une texture et un goût incomparables.

PETIT MAIS PUISSANT: À presque 2 pouces plus petit que le cuiseur de précision Anova original, Nano est assez petit pour tenir dans le tiroir de votre cuisine pour un rangement rapide et facile, mais assez puissant pour préparer des aliments pour une table de quatre. Nano se fixe facilement à n’importe quelle marmite ou récipient avec une pince fixe et est construit en plastique super durable qui est facile à nettoyer.

FACILE À UTILISER: Fixez simplement la cuisinière de précision à votre propre casserole ou récipient, remplissez la casserole ou le récipient d’eau, ajoutez vos aliments dans un sac scellé et cuisez manuellement avec les commandes intégrées ou à partir de votre téléphone avec l’application Anova.

PROMESSE CLIENT: Conçu à San Francisco, CA avec une durée de 2 ans. Anova propose gratuitement des milliers de recettes sous vide dans l’application Anova, créée pour les cuisiniers de tous niveaux par des chefs primés et des cuisiniers amateurs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes – avec plus de 60 millions d’unités vendues à ce jour et un demi-million #Anovafoodnerds dans le monde, on pourrait dire que les gens aiment cuisiner avec Anova. Essayez-le vous-même et découvrez pourquoi avec notre remboursement de 100 jours.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article.

.