Le sous-vide contrôlé par smartphone d’Anova est à son meilleur prix de l’année – .

En ce qui concerne la cuisine, il n’y a vraiment rien d’autre qui offre le genre de saveurs délicieuses que vous obtenez lorsque vous utilisez une cuisinière sous vide.

Autrefois un secret connu des chefs professionnels, l’utilisation d’une cuisinière sous vide implique de sceller les aliments dans des sacs hermétiques et de les immerger dans un bain-marie.



La machine sous vide applique ensuite une chaleur faible aux aliments sur une longue période de temps, en la portant lentement à la température tout en bloquant chaque dernier bit de saveur.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

À moins que vous ne viviez sous un rocher depuis quelques années, vous avez sans aucun doute entendu parler des cuiseurs sous vide à un moment donné. Auparavant, elles étaient exclusivement des machines de qualité commerciale coûteuses utilisées uniquement dans les restaurants par des chefs professionnels, mais les entreprises intelligentes ont adopté le même concept et l’ont réduit pour un usage domestique. Maintenant, il y a un accord sur Amazon que vous ne devriez certainement pas laisser passer si vous n’êtes pas déjà dans l’action.

En bref, une cuisinière sous vide est un appareil qui cuit des aliments à feu doux sur une très longue période de temps. Les aliments sont scellés dans un sac en plastique hermétique, puis immergés dans un bain-marie de sorte que chaque pouce de la surface des aliments soit en contact avec l’eau de l’autre côté de la barrière en plastique. Le sous vide chauffe ensuite l’eau à la température cible – par exemple, de 140 à 145 degrés Fahrenheit pour un steak – et la maintient là pendant des heures jusqu’à ce que la nourriture dans le sac atteigne la même température. Toute la saveur est enfermée car elle n’a nulle part où aller, et le résultat final est le repas le plus délicieux que vous ayez jamais eu.

Anova est l’une des entreprises les plus populaires en matière de cuisinières sous vide à domicile, et le modèle le plus populaire de l’entreprise est actuellement en promotion sur Amazon. La cuisinière de précision sous vide Anova AN500 se vend généralement à 199 $, mais une remise de 50 $ et un coupon supplémentaire que vous pouvez couper sur la page Amazon réduisent le prix à seulement 134,10 $. C’est le prix le plus bas de l’année, et ça vaut vraiment la peine d’attendre quelques semaines. Faites-nous confiance, vous vous demanderez comment vous avez cuisiné sans!

Voici toutes les informations importantes de la page produit d’Amazon:

DES RÉSULTATS PARFAITS À CHAQUE FOIS: Ne jamais trop cuire ou insuffisamment cuire vos aliments. L’Anova Precision Cooker sous vide (prononcé «sue-veed») fait circuler l’eau à la température exacte requise pour des repas parfaitement cuits, peu importe ce qui est sur votre menu. Utilisez l’application Anova pour accéder à des milliers de recettes gratuites et surveiller votre cuisinier de n’importe où via votre smartphone.

QUE CUIRE: La cuisson sous vide garantit le degré de cuisson parfait pour presque tous les aliments de votre choix. Le poulet, le poisson, les légumes, les œufs, le bœuf, l’agneau, le porc et plus sont tous des candidats idéaux pour la circulation sous vide. La capacité de retenir la saveur et l’humidité pendant le processus de cuisson donne une texture et un goût incomparables. La précision de la température est de +/- 0,1˚C (0,2˚F)

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ: Maintenant avec plus de puissance, des temps de chauffe plus rapides et une connexion WiFi améliorée dans un boîtier plus petit et plus durable, le cuiseur de précision Anova est l’option parfaite pour tout chef à domicile. Il se fixe facilement à n’importe quelle marmite ou récipient avec une pince entièrement réglable et résiste à l’eau en cas d’accident dans la cuisine.

FACILE À UTILISER: Fixez simplement la cuisinière de précision à votre propre casserole ou récipient, remplissez la casserole ou le récipient d’eau, ajoutez vos aliments dans un sac scellé et cuisez manuellement avec les commandes intégrées ou avec l’application Anova.

PROMESSE DU CLIENT: Conçu à San Francisco, CA avec une garantie de 2 ans. Anova propose gratuitement des milliers de recettes sous vide dans l’application Anova, créée pour les cuisiniers de tous niveaux par des chefs primés et des cuisiniers amateurs. Les chiffres parlent d’eux-mêmes – avec plus de 60 millions d’unités vendues à ce jour et un demi-million #Anovafoodnerds dans le monde, on pourrait dire que les gens aiment cuisiner avec Anova. Essayez-le vous-même et découvrez pourquoi avec notre garantie de remboursement de 100 jours.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.