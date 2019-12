Le Starliner de Boeing vient de percuter un mur de briques dans l'espace – .

"Vous devez vous moquer de moi." – NASA, probablement.

Aujourd'hui était censé être une étape importante pour Boeing et le programme Commercial Crew de la NASA. Après des années de développement et de retard en retard, la capsule Starliner de Boeing était censée entrer en orbite terrestre puis se diriger vers la Station spatiale internationale. Peasy facile, non?

Pas si vite.

Le lancement s'est bien passé, mais une fois en orbite autour de la Terre, Starliner n'a pas réussi à déclencher la brûlure qui allait l'envoyer à sa rencontre fatidique avec l'ISS. Les détails de l'échec arrivent toujours, mais cela semble déjà être un problème assez grave.

Selon des mises à jour de Boeing ainsi que de l'administrateur de la NASA Jim Bridenstine, le vaisseau spatial Starliner a subi une "anomalie" où il a cru à tort qu'il était soit en phase de brûlage, soit qu'il avait déjà terminé sa brûlure. Pour cette raison, le vaisseau spatial était libéral avec son utilisation de carburant pour de minuscules ajustements de contrôle. Comme Bridenstine l'a dit, Starliner "a brûlé plus de carburant que prévu".

Car #Starliner croyait qu'il s'agissait d'une brûlure par insertion orbitale (ou que la brûlure était terminée), les bandes mortes ont été réduites et le vaisseau spatial a brûlé plus de carburant que prévu pour maintenir un contrôle précis. Cela exclu @Station spatiale rendez-vous. – Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 20 décembre 2019

Voici la dernière mise à jour de Boeing sur le sujet:

Après un lancement réussi à 6 h 36 HNE vendredi sur la fusée United Launch Alliance Atlas V du complexe de lancement spatial 41 à la station de Cape Canaveral Air Force en Floride, le véhicule spatial Boeing Starliner a connu une insertion hors nominale. Le vaisseau spatial est actuellement dans une configuration sûre et stable. Les contrôleurs de vol ont terminé une gravure initiale réussie et évaluent les prochaines étapes. Boeing et la NASA travaillent ensemble pour examiner les options pour les opportunités de test et de mission disponibles pendant que le Starliner reste en orbite.

Tout cela n'est pas très bien pour Boeing, qui participe à une course houleuse avec SpaceX pour livrer le premier véhicule d'équipage commercial à la NASA qui permettra aux astronautes de se rendre à la station spatiale sans compter sur la Russie. Ce qui est le plus notable dans les déclarations qui ont été diffusées ce matin, c'est que personne ne semble vouloir dire si Starliner sera réellement en mesure de se rendre à la station spatiale au cours de cette mission de test très attendue ou non.

Une conférence de presse promettant des détails supplémentaires est prévue à 9 h 30 HNE, et vous pouvez la regarder ici:

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=21X5lGlDOfg (/ intégré)

J'espère que nous en apprendrons plus bientôt.

Le CST-100 Starliner de Boeing se prépare pour les tests acoustiques dans les installations d'essai de Boeing à El Segundo, en Californie. Ce véhicule, connu sous le nom de Spacecraft 2, effectuera le Starliner’s Crew Flight Test (CFT) après son retour en Floride après des tests environnementaux. Le Starliner a subi des cycles de vibrations acoustiques, de vide thermique et d'interférences électromagnétiques et des tests de contamination électromagnétique. Ces tests prouvent que la conception de Starliner est capable de gérer les environnements difficiles de lancement, d’ascension et d’orbite et prouvent également que les systèmes électroniques fonctionneront dans l’espace et n’interféreront pas avec d’autres satellites ou la Station spatiale internationale. CFT est le test en vol en équipage de Boeing de Starliner et fait partie du programme d'équipage commercial de la NASA, qui rendra les lancements de vols spatiaux humains en orbite terrestre basse depuis le sol américain. Source de l'image: Boeing