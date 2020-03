Le stock d’Apple enregistre le plus gros mouvement d’une journée en 11 ans

Le titre d’Apple est de retour à la hausse après une chute assez drastique la semaine dernière, profitant de son plus gros mouvement d’un jour en 11 ans le 2 mars.

Comme le note Barron:

Apple a joué un rôle important dans le rallye historique de lundi. Les actions du fabricant d’iPhone ont grimpé de 9,3%, le plus gros mouvement d’un jour de l’action en plus de 11 ans.

Le gain de 24,45 $ par action a contribué 172 points au gain de 1 296 points du Dow Jones Industrial Average. Apple (ticker: AAPL) a clôturé la journée à 298,91 $, après avoir atteint 301,44 $ au cours de la séance du jour. Le stock a culminé à 327,20 $ le 12 février.

La semaine dernière, Apple a plongé de 20% par rapport à son plus haut du 29 janvier de 327,85 $ par action, atteignant un creux à environ 258 $.

Cependant, depuis le début de la semaine, le cours de l’action d’Apple est de retour à la hausse, inversant une grande partie de la spirale tardive de février. Comme le note Neil Cybart, la capitalisation boursière d’Apple a augmenté de la valeur de Netflix, ou Spotify et Nike combinés, au cours des deux derniers jours:

La capitalisation boursière d’Apple a augmenté de 180 milliards de dollars au cours des deux derniers jours de bourse. Cela équivaut à un Netflix. Ou un Nike et Spotify réunis.

– Neil Cybart (@neilcybart) 2 mars 2020

Les échanges avant commercialisation sont en très légère augmentation, avec des signes que l’AAPL pourrait refaire surface au-dessus de la barre des 300 $ aujourd’hui, le 3 mars. retardez simplement certaines ventes, plutôt que de les voir complètement perdues. Une note des investisseurs d’Uerkwitz a déclaré:

Nous pensons que les produits et services Apple s’avéreront plus résistants que les produits concurrents en période d’incertitude … De plus, le solide bilan d’Apple offre à l’entreprise une flexibilité considérable pour maintenir la chaîne d’approvisionnement agile et continuer à soutenir son plan de retour en capital. “