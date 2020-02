Le stock de pommes chute de 20% par rapport au sommet de janvier en raison d’un coronavirus

Le cours de l’action d’Apple a chuté de plus de 20% par rapport à son niveau record du 29 janvier face au coronavirus.

Tel que rapporté par CNBC:

Vendredi, les actions Apple ont dégringolé sur le marché baissier, s’écartant désormais de plus de 20% par rapport à leur récent record sur une base intrajournalière.

Cela fait du fabricant d’iPhone l’un des membres les plus touchés de la moyenne industrielle de Dow Jones en raison du coronavirus.

Apple a atteint un sommet historique le 29 janvier, atteignant 327,85 $ par action. Vendredi, l’action a chuté de plus de 4% autour de 261 $. Au dernier décompte, cela lui a fait perdre 21% de son record.

Le cours des actions d’Apple avait auparavant subi une forte augmentation au cours de l’année dernière, augmentant de plus de 90% depuis janvier de l’année dernière. Cependant, depuis le début de l’épidémie de coronavirus, AAPL a vacillé et vacillé, et semble finalement plonger à la suite de rapports de retards de fabrication et des propres directives révisées d’Apple l’informant qu’il ne répondra pas à ses prévisions de revenus pour le T2.

AAPL a clôturé à 273,52 $ hier et a ouvert aussi bas que 257,42 $. Il se situe actuellement à 262 $.

Comme le note CNBC, tout le monde au Dow ressent la chaleur tout à l’heure. Les 30 membres du Dow sont tous en “territoire de correction”, en baisse d’au moins 10% par rapport à leurs plus hauts de 52 semaines. Les plus gros baissiers sont Exxon Mobil Corporation (en baisse de 41,0% par rapport à son plus haut de 52 semaines) et Boeing (en baisse de 37,11%).

Apple ne peut vraiment que se réconforter du fait qu’elle n’est pas la seule à souffrir et qu’il y a des signes que l’épidémie de coronavirus, au moins en Chine, commence à être maîtrisée.