Samsung vient peut-être de lancer la série Galaxy S20 vendredi dernier, mais cela n’a pas empêché les gens de parler déjà du Galaxy Note 20. Nous ne nous y attendons pas avant au moins août, mais le moulin à rumeurs a lentement commencé à monter en puissance .

À l’heure actuelle, l’un des principaux points de discussion pour le Note 20 est qu’il serait censé être fourni avec seulement 128 Go de stockage interne. Comparé à la note 10 de l’année dernière qui avait un minimum de 256 Go, c’est tout à fait la rétrogradation.

Avec cette rumeur qui circule, certains de nos membres du forum AC se sont demandé si 128 Go suffisaient ou non pour un téléphone Android phare de 2020.

msm0511

C’est une rumeur que je n’aime pas déjà.

Même le plus petit Note 10 est livré avec un stockage de base de 256 Go. Ce serait stupide de Samsung de réduire le stockage.

Mike Dee

Je me demande s’il y a un grand nombre de personnes qui n’utilisent pas beaucoup de stockage et dépendent d’un stockage externe. Je suis d’accord qu’ils devraient utiliser 256 comme base.

bhatech

D’accord si le modèle de base ultra S20 était de 256 Go, je me serais contenté de ça. 128 Go est trop faible pour les téléphones à partir de plus de 1000 $.



Tout simplement faux

jeetu4444

256 devrait être le stockage de base pour la série Note .. 1 raison pour laquelle j’ai été rebuté avec le S20 ultra en Inde est qu’après avoir payé environ 1300 $, je n’obtenais que 128 Go de stockage de base et aucune option pour la version 256 Go … très heureux avec mon Note 10+ en attente de Note 20 ou peut-être de Note 21

Qu’est-ce que tu penses? Le stockage de 128 Go est-il suffisant pour les téléphones phares en 2020?

