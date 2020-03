Le stockage du Pixel 4a pourrait comporter une mise à niveau surprise

91Mobiles

Les rumeurs et les fuites sur le prochain Google Pixel 4a continuent d’affluer. Les dernières informations proviennent des développeurs XDA et révèlent que le Pixel 4a pourrait voir une augmentation substantielle des vitesses de lecture / écriture du stockage.

Ces informations ont été repérées lorsque Julio Lusson de la chaîne YouTube TecnoLike Plus a fourni à XDA une photo du chargeur de démarrage du Pixel 4a. La photo a révélé que le Google Pixel 4a pourrait comporter une solution de stockage flash UFS 2.1 améliorée sous la forme de la puce Hynix SK de 64 Go.

Développeurs XDA

Bien que cela puisse ne pas sembler passionnant au premier abord, la mise à niveau d’une puce de stockage eMMC de 64 Go dans le Pixel 3a devrait entraîner des vitesses de lecture, d’écriture et de transfert de fichiers plus rapides. Plus particulièrement encore, cette transition pourrait très bien améliorer les performances de l’appareil en augmentant l’efficacité de la batterie et les vitesses de chargement / d’installation des applications.

Le chargeur de démarrage réitère également une rumeur précédente que nous avons récemment entendue: le Pixel 4a devrait arborer 6 Go de RAM cool. Bien que ces informations ne soient pas nécessairement nouvelles, elles renforcent encore plus les rumeurs précédentes.

Maintenant, nous devons préciser que bien que cette mise à niveau du stockage devrait offrir des performances nettement plus rapides dans certains cas, le Pixel 4a de TechnoLike Plus est censé être un modèle de pré-production. Il n’y a aucun moyen de savoir si l’appareil final verra définitivement ce composant mis à niveau ou non, et même si c’est le cas, nous ne pouvons garantir des améliorations notables.

Dans l’ensemble, cela devrait être un bon indicateur de ce à quoi s’attendre du prochain Pixel 4a, mais nous devons toujours prendre ces informations avec un grain de sel.