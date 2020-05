Le streaming cloud arrive sur Xbox Game Pass plus tard cette année – .

Microsoft a annoncé cette semaine que le Xbox Game Pass compte désormais plus de 10 millions d’abonnés.

Xbox Game Pass permet aux joueurs d’accéder à une sélection de plus de 100 jeux propriétaires et tiers pour 9,99 $ / mois sur Xbox et 4,99 $ / mois sur PC.

Plus tard cette année, le service de streaming de jeux xCloud arrivera sur Xbox Game Pass.

Sony est le roi incontesté de la génération actuelle de consoles.

La PlayStation 4 a dépassé les 100 millions de ventes en janvier, tandis que Microsoft n’a pas encore rapporté la moitié de cela pour la Xbox One. Les faux pas de Microsoft dans les mois qui ont précédé le lancement de la Xbox One lui ont coûté très cher, et Sony en a été le bénéficiaire, enfonçant le poignard avant même que la course ne commence, en sous-cotant le prix de la Xbox One. Au moment où Phil Spencer a pris le relais en 2014, il était trop tard pour changer la trajectoire de cette génération. Au lieu de cela, l’équipe Xbox a commencé à planifier la prochaine génération, et nous commençons enfin à voir ces plans porter leurs fruits.

Plus tôt cette semaine, Microsoft a révélé que le Xbox Game Pass compte désormais plus de 10 millions d’abonnés. Souvent appelé «le Netflix du jeu», le Xbox Game Pass est un service qui permet aux utilisateurs d’accéder à tous les nouveaux jeux Xbox propriétaires ainsi qu’à une sélection rotative de jeux de studios tiers pour un montant forfaitaire de 9,99 $ / mois. . Game Pass a été un succès absolu pour Microsoft, et plus tard cette année, il obtient une énorme mise à niveau.

Jeudi, dans un article de blog sur Xbox Wire, Phil Spencer a annoncé que Project xCloud arriverait sur Xbox Game Pass plus tard cette année. Nous avons écrit sur Project xCloud à plusieurs reprises, mais il apporte des jeux Xbox à une grande variété de plates-formes via le streaming cloud, y compris les téléphones, les tablettes et les ordinateurs.

Source de l’image: Microsoft

“Nous sommes également inspirés de vous proposer notre console la plus rapide et la plus puissante de tous les temps qui établira une nouvelle barre en termes de performances, de sensations, de vitesse et de compatibilité lors de la sortie de cette fête; ainsi qu’une bibliothèque de jeux de nos 15 Xbox Game Studios et des milliers de partenaires de développement à travers le monde », a écrit Spencer. “Plus tard cette année, notre technologie de streaming de jeux en nuage, Project xCloud, arrivera sur Game Pass — afin que vous et vos amis puissiez diffuser et jouer aux jeux que vous aimez ensemble sur vos appareils.”

Cela coûterait probablement plus que l’abonnement Game Pass standard, mais cela donnerait aux abonnés l’accès à une collection de plus de 100 jeux qui pourraient être joués sur pratiquement n’importe quel appareil qu’ils possèdent. Vous n’auriez pas besoin de posséder une Xbox Series X, une Xbox One ou même un PC puissant pour jouer aux derniers jeux – il vous suffirait d’un appareil intelligent, d’une connexion Internet et du Xbox Game Pass. Hormis le matériel, l’avenir s’annonce radieux pour Xbox.

Source de l’image: Xbox

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

