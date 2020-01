Le studio derrière “Joker” va laisser l’IA lui dire quels films faire – .

Certains des cinéphiles les plus ardents peuvent avoir une vision sombre du produit qui sort de Hollywood ces jours-ci – que tout semble être soit un redémarrage ou un remake, un film de super-héros ou un autre épisode d’une franchise. Fondamentalement, Tinseltown souffre depuis longtemps d’une sécheresse créative et d’un manque de nouvelles idées, donc tout ce que Hollywood sait faire est de nous donner de nouvelles versions de ce qu’il a fait dans le passé. Les choses qu’il sait se vendront, ou du moins qu’il pense se vendre, en fonction des performances passées.

C’est presque un scénario de poulet et d’œufs, car la plupart de ce que je me retrouve au théâtre ces jours-ci pour voir se situe quelque part dans l’une de ces catégories. Les réalisateurs, cinéastes et autres créatifs avec lesquels j’ai parlé, déplorent quant à eux que les gens vont surtout voir de tels prix parce que c’est la part du lion de ce que l’industrie souhaite faire en ce moment (parce que c’est surtout ce que les gens vont voir, et ainsi de suite le cercle continue). Soit ça, soit quelqu’un prend une balançoire et arrive vraiment, vraiment, embarrassant court avec un film horriblement mauvais comme Cats. Si vous êtes un directeur de studio ces jours-ci et que vous ne souhaitez pas faire un film de type Marvel, que faire?

Warner Bros. a trouvé une nouvelle réponse à cette question: Fondamentalement, laissez les robots décider.

Selon une annonce cette semaine de la firme d’industrie du divertissement basée sur l’IA Cinelytic, Warner Bros – le même studio derrière Joker, qui vient de devenir le premier film coté R à dépasser 1 milliard de dollars au box-office – a signé un accord pour commencer à utiliser L’intelligence artificielle de Cinelytic pour soutenir le processus de feu vert du film. Non, il ne s’agit pas de transformer l’appareil de décision du studio en robots. L’idée ici est de donner aux studios une tonne de nouvelles idées et recommandations sur les films à faire – par exemple, de meilleures données sur la valeur réelle d’un acteur à l’étude (vous voulez payer 200 millions de dollars à Will Smith pour Wild West 7? I je suis désolé, je ne peux pas vous laisser faire ça, Dave).

La plate-forme de Cinelytics serait également utilisée pour aider à mieux évaluer le moment de la sortie d’un film – est-ce vraiment un blockbuster d’été possible, par exemple, ou ferait-il mieux de remplir le point mort du calendrier, disons, en janvier.

“Dans notre industrie, nous prenons chaque jour des décisions difficiles qui affectent ce que – et comment – nous produisons et livrons des films dans les cinémas du monde entier, et plus nos données sont précises, mieux nous serons en mesure d’engager notre public”, a déclaré Tonner Kiis, vice-président directeur de Warner Bros. Pictures International Distribution.

Allez-y et plaisantez si vous voulez. Riez-vous de la façon dont vous pensiez que les robots doivent déjà décider de la merde qui remplit nos multiplexes de nos jours. Mais cela entraînera des tarifs de qualité, tout comme l’algorithme Netflix recommande toujours le titre parfait à regarder, les listes de lecture générées automatiquement par Spotify ont vos goûts jusqu’à un T, et Amazon est parfait pour recommander la prochaine chose que vous voulez à acheter, en fonction de ce que les autres clients ont récemment acheté. Droite? … Bueller?

Source de l’image: Odette Martin / Shutterstock

