Le successeur de Poco F1 confirmé pour un lancement au cours du trimestre en cours

Poco, soutenu par Xiaomi, est récemment devenu une entreprise indépendante. À l’époque, il n’était pas clair comment Poco fonctionnerait sans Xiaomi et le type d’appareils qu’il lancera en tant qu’entité autonome.

Maintenant, dans une série d’entretiens avec Gadgets 360 et Hindustan Times (HT), le directeur général de Poco India, C Manmohan a révélé ce qui attend l’entreprise et ses consommateurs.

Quand arrive le prochain téléphone Poco?

Manmohan a confirmé que le prochain smartphone de Poco sera lancé dès ce trimestre. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à un successeur du Poco F1 d’ici mars de cette année. La société a déjà commencé à taquiner une saison 2 pour Poco, faisant allusion au lancement imminent du nouvel appareil.

Selon Manmohan, la marque s’en tiendra à sa philosophie de base consistant à offrir une proposition d’optimisation des ressources. Il aurait déclaré que le prochain téléphone Poco comportera un «SoC haut de gamme» et une «grande quantité de RAM».

Et le logiciel du téléphone?

Le prochain téléphone Poco et ses successeurs continueront d’utiliser MIUI pour Poco. “Certains de mes fans Poco disent que c’est beaucoup plus Android-ish”, a déclaré Manmohan à Gadgets 360.

“Donc, essentiellement, nous sommes en quelque sorte, en tirant parti de cela et avec les commentaires de nos fans Poco et les commentaires de la communauté, nous travaillerons à le rendre de mieux en mieux”, a-t-il ajouté.

Poco partagera-t-il des ressources avec Xiaomi?

Le directeur général de Poco India a confirmé que la société utiliserait certaines des ressources de Xiaomi pour le moment.

S’adressant à HT, il a déclaré que le Poco tirerait parti de la chaîne d’approvisionnement et des ressources après-vente de Xiaomi. Il paiera les services de Xiaomi et disposera de ses propres équipes de vente, de marketing et de produits.

Il a également admis que Poco serait en concurrence avec Mi et Redmi sur le marché. Cependant, la société n’a pas encore décidé du segment de prix dans lequel elle opèrera.

Qu’en est-il du lancement mondial des téléphones Poco?

Les plans de retour de Poco sont actuellement limités à l’Inde. Gadgets 360 rapporte: “Il n’a aucun rapport avec les opérations mondiales de la marque Poco qui s’appelle Pocophone.”

Selon Manmohan, les plans de lancement mondial de Poco sont encore indécis. Il a dit: «Il nous faudra peut-être plus de temps pour valider ce genre de chose.»

Que pensez-vous de la stratégie de retour de Poco? Pensez-vous qu’il puisse recréer le succès du Poco F1? Avez-vous une liste de souhaits pour le prochain smartphone Poco? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.