Le successeur de Vine, Byte, est désormais disponible sur le Play Store

La vigne était le phénomène Internet qui a prouvé que les clips vidéo courts et facilement digestes pouvaient être extrêmement populaires et stimuler la créativité. Cependant, le format rigide de six secondes avait rapidement été adopté et assoupli par Instagram et plus tard TikTok, et après que Twitter a acheté Vine, il a disparu dans l’obscurité. Une mort sans cérémonie a suivi en 2016. Mais le co-fondateur de Vine, Dom Hofmann, croit toujours au format et travaille depuis longtemps sur un successeur. Après une longue phase bêta, ce nouveau produit, Byte, est désormais officiel et stable sur le Play Store.

La gauche: Écran d’accueil. Milieu: (Spammy) commente. Droite: Options de partage.

Sans surprise, Byte ressemble à une réincarnation moderne de presque tout ce qui a rendu Vine unique. Une fois que vous vous êtes inscrit avec votre compte Google (la seule option sur les téléphones Android) et que vous avez choisi un nom d’utilisateur, vous êtes prêt à plonger dans le monde étrange d’un réseau social jeune et encore peu peuplé. Vous êtes plongé dans un flux à défilement vertical de contenu vidéo populaire en plein écran de six secondes, lu en boucle, avec des commentaires et des nombres similaires.

La gauche: interface de la caméra. Milieu: Interface de publication. Droite: Profil.

Tout comme Instagram, la barre inférieure vous invite à explorer les catégories et à rechercher des termes et des créateurs spécifiques. Il propose également des raccourcis vers votre profil, votre activité et la caméra. Ce dernier est encore extrêmement dépouillé par rapport aux autres réseaux sociaux. Vous pouvez maintenir le déclencheur enfoncé pour démarrer l’enregistrement, ce que vous pouvez faire plusieurs fois dans la limite de six secondes pour créer des coupes. Il existe également une option pour superposer un effet fantôme. À part un commutateur de caméra avant, c’est tout – pas de filtres amusants à voir n’importe où. Cela peut être rafraîchissant ou intimidant, selon la façon dont vous utilisez d’autres plates-formes.

Chers amis,

aujourd’hui, nous rapportons des vidéos en boucle de 6 secondes et une nouvelle communauté pour les personnes qui les aiment.

cela s’appelle octet et c’est à la fois familier et nouveau. nous espérons que cela trouvera un écho auprès des personnes qui pensent que quelque chose manque. https://t.co/g5qOIdM8qG

– octet (@byte_app) 25 janvier 2020

L’application est sans publicité pour le moment, mais elle aura besoin d’une certaine forme de monétisation à l’avenir, d’autant plus que le développeur prévoit une version pilote d’un programme partenaire pour les membres Byte les plus populaires qui leur permettra de gagner de l’argent.

Avec des concurrents comme TikTok et Instagram, Byte sera confronté à une bataille difficile à l’avenir. Contrairement à Vine, le nouveau réseau n’a pas été lancé dans le vide, et de nombreuses personnes à la recherche de contenu amusant et court sur leurs téléphones sont déjà sur TikTok. Cependant, avec cette plate-forme actuellement sous enquête par le gouvernement américain pour des problèmes de sécurité et de censure, Byte aurait pu être publié au meilleur moment pour relancer l’adoption. La monétisation à venir pour les créateurs populaires pourrait également aider à développer le réseau.

Si vous souhaitez essayer Byte, téléchargez-le sur le Play Store.