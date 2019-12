Le suivi de l'emplacement du smartphone est plus effrayant que vous ne le pensiez

Lorsque vous achetez un smartphone aujourd'hui, il existe un accord implicite selon lequel votre confidentialité prend le pas sur les capacités de l'appareil. La plupart d’entre nous connaissent cet accord, Le New York Times a publié aujourd'hui un rapport sur le prix que nous payons pour la capacité débridée d'un smartphone.

Selon l'agence, elle a acquis le plus grand fichier de données de localisation de smartphone jamais examiné par les journalistes. Le fichier contient plus de 50 milliards de pings de localisation provenant des téléphones de plus de 12 millions d'Américains dans des villes comme Washington D.C., New York, San Francisco, etc. Chaque information représente l'emplacement précis d'un smartphone sur plusieurs mois en 2016 et 2017.

Les résultats sont presque dystopiques en termes de visuels. À titre d'exemple, voici une visualisation des pings de localisation au Grand Central Terminal à New York:

Des exemples supplémentaires incluent les données de localisation de 12 personnes visitant le Playboy Mansion et d'autres personnes visitant les domaines Johnny Depp, Tiger Woods et Arnold Schwarzenegger.

Selon Le New York Times, les entreprises affirment que les utilisateurs consentent à être suivis, les données de localisation sont anonymes et les données de localisation sont sécurisées. Cependant, le point de vente a pu identifier et suivre les responsables militaires américains, les responsables de l'application des lois et les avocats à l'aide des données de localisation du smartphone et des informations accessibles au public.

Les données de localisation faisaient également allusion à des mariages défaillants, à des preuves de toxicomanie et à des visites dans des établissements psychologiques. C'est là que les préoccupations surgissent vraiment. Selon les sources anonymes des données de localisation, ils craignent que l'entreprise pour laquelle ils travaillent puisse abuser des données.

Pour compliquer les choses, il n'y a pas de loi fédérale sur la protection des renseignements personnels lorsqu'il s'agit de collecter de telles informations à grande échelle – l'industrie se fonde principalement sur l'autoréglementation. Les lois des États comme la California Consumer Privacy Act ajouteront des protections aux résidents, mais les entreprises privées ne sont généralement pas gênées en matière de collecte et de partage de données.

Prenez un peu de temps pour lire la pièce. En tant que site Web centré sur Android et fans du système d'exploitation mobile de Google, le suivi de la localisation des smartphones n'est pas nouveau pour nous. cependant, Le New York Times"Les visualisations et les rapports nous indiquent dans quelle mesure les entreprises consultent où vous vous trouvez.