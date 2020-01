Le Sundar Pichai de Google affirme que nous devrions être “lucides” sur les dangers de l’IA, appelle à une réglementation

Sundar Pichai de Google a appelé aujourd’hui à une réglementation de l’IA dans un éditorial publié dans le Financial Times. Bien qu’il ait noté les vertus de l’IA, y compris la récente incursion de Google dans les prévisions météorologiques en Inde, il a également soulevé des points sur l’utilisation abusive historique de la technologie en général.

Pour l’IA, cette mauvaise utilisation potentielle n’est plus potentielle. La montée des deepfakes a suscité des inquiétudes sur les plateformes en ligne. L’IA puissante a fait en sorte que la vie privée puisse être éliminée avec une seule photo tirant les détails d’une personne et de ses cercles sociaux.

Pichai fait valoir que lors de la construction de l’IA à l’avenir, nous devons être “lucides” sur ce qui pourrait mal tourner. La réglementation gouvernementale est essentielle à cet égard, car il a déclaré que les “forces du marché” ne devraient pas être le facteur décisif dans les applications d’IA, ayant échoué jusqu’à présent.

“Une réglementation sensée doit également adopter une approche proportionnée, équilibrant les dommages potentiels, en particulier dans les zones à haut risque, avec les opportunités sociales”, a déclaré Pichai.

En attendant la mise en place d’une réglementation gouvernementale, Google a déjà créé ses propres principes éthiques en 2018 et a mis ces outils à la disposition des parties intéressées.

L’IA malveillante est un trope de science-fiction de longue date. Superman combat Brainiac, les Avengers ont leur Age of Ultron, et qui peut oublier les Terminators. Malgré leurs atouts de science-fiction, ils illustrent une peur que les gens ont eu depuis que l’idée de l’IA est apparue. L’IA, lorsqu’elle est mal appliquée, peut être malveillante. Mais la peur s’est révélée déplacée. Plutôt que des virus informatiques devenus voyous ou sensibles ou autres, ce sont les humains qui utilisent abusivement les outils de plus en plus puissants que nous avons créés pour “la surveillance de masse, la tromperie et la fraude. La réglementation, judicieusement appliquée, est le seul héros qui peut tuer ce méchant.

