Le superbe moniteur PC «The Space» de Samsung est proche de son prix le plus bas jamais enregistré dans cette offre à durée limitée – .

Les smartphones peuvent être la première chose à laquelle vous pensez lorsque vous pensez à Samsung, et les téléviseurs 4K viennent probablement ensuite. Vous savez ce que ces deux choses ont en commun? L'affichage est la caractéristique la plus importante de chacun. Ils sont conçus pour être examinés, bien sûr, et cela ne vaut vraiment pas mieux que Samsung en ce qui concerne les écrans. C'est également vrai pour les moniteurs PC de Samsung, c'est pourquoi vous devriez certainement profiter de la vente actuelle d'Amazon sur le moniteur QHD «The Space» de Samsung Electronics. Il s'agit d'un superbe écran pratiquement sans cadre, et il a un design brillant qui se clipse à l'arrière de votre bureau et libère tellement d'espace. Il existe en deux tailles différentes et les deux sont à 130 $ de réduction en ce moment.

Voici les informations clés de la page du produit:

Conception peu encombrante avec support de bras intégré offrant 40 zones de bureau utilisables supplémentaires

Le câble unique est bien rangé derrière le support de bras pour garder votre bureau sans encombrement

Affichez un look discret et élégant avec le panneau mince du moniteur d'espace Samsung et l'écran sans cadre à 3 côtés

Résolution WQHD et taux de rafraîchissement de 144 Hertz pour des images nettes, même pendant les scènes à mouvement rapide

Le support de bras peut être facilement soulevé et abaissé, même pour être aligné contre un mur ou sur votre bureau, pour s'adapter à votre hauteur de visionnement

La pince intégrée prend en charge les bureaux jusqu'à 3,54 pouces d'épaisseur et permet une installation rapide et facile

