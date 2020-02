Le support Dolby Atmos pour l’application Apple TV arrivera sur les téléviseurs intelligents LG plus tard cette année

Alors qu’Apple continue de proposer l’application Apple TV à un certain nombre de téléviseurs et d’appareils de diffusion en continu, LG semble avoir une longueur d’avance. Le fabricant de téléviseurs a maintenant confirmé à FlatpanelsHD qu’il ajouterait la prise en charge Dolby Atmos pour sélectionner les téléviseurs intelligents LG “plus tard cette année” dans une mise à jour logicielle.

LG a déjà activé Dolby Vision via l’Apple TV, le seul fabricant à le faire jusqu’à présent. Actuellement, la seule autre façon de regarder du contenu via l’application Apple TV et d’activer Dolby Vision est d’avoir sa propre boîte de streaming Apple TV.

LG affirme que non seulement Dolby Atmos sera disponible via l’application Apple TV elle-même, mais aussi pour le contenu qui est diffusé sur leurs téléviseurs à partir d’un iPhone, iPad ou Mac avec la compatibilité AirPlay 2. Cela fonctionne également avec le décodeur Apple TV.

L’application Apple TV est actuellement également disponible sur certains téléviseurs de Samsung, ainsi que pour les propriétaires d’un Roku ou d’Amazon FireTV. Le support de Doly Atmos, cependant, est toujours absent de tous ces fabricants. L’application Apple TV devrait également sortir sur certains téléviseurs de Sony et Vizio plus tard cette année, mais la prise en charge de Doly Vision et Atmos est actuellement inconnue si elle sera lancée avec l’application ou plus tard dans une mise à jour logicielle.