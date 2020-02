Le support pour assainisseur d’air MagicMount Fresche de Scosche est maintenant disponible

Après l’avoir annoncé au CES le mois dernier, Scosche vient de rendre disponible sa commande MagicMount Fresche. Selon le mécanisme de montage que vous souhaitez, vous paierez de 19,99 $ à 29,99 $ pour mettre la main sur un.

Le nom indique probablement déjà à quoi s’attendre de ce support de voiture, mais pour être clair, c’est un appareil combiné qui tient non seulement votre téléphone, mais rafraîchit également votre voiture. Vous pouvez acheter des recharges – au prix de 9,99 $ – en fonction de votre humeur et une version compatible Qi est également en préparation. On me dit que nous pouvons nous attendre à ce que cela arrive “bientôt”.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

Quatre choix de types de monture: les supports de ventilation FreeFlow Magnetic, Magnetic, FreeFlow Universal Grip et Universal Grip tiennent solidement les smartphones avec des têtes réglables à 360 degrés pour des options de visualisation illimitées

Huit parfums Fresche: rafraîchissez l’air avec une variété de parfums, y compris la voiture neuve, le cuir, la menthe poivrée, la vanille, le citron, la cerise, la tropicale et le pin qui durent jusqu’à 30 jours

Conception FreeFlow ™ en instance de brevet: les évents FreeFlow présentent une conception ouverte qui laisse passer l’air tandis que le support à bras pivotant a un bras articulé pour éloigner votre téléphone de l’évent.