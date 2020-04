Le système de suivi des contacts d’Apple nécessite une vérification pour signaler une infection

Apple détaille sa fonction de reporting COVID-19 dans un point de presse.

Que souhaitez-vous savoir

Apple a fourni des détails sur la fonction de rapport de ses systèmes de suivi des contacts.

La société affirme que le fait de vous déclarer positif au COVID-19 devra être vérifié.

La méthode exacte de vérification n’a pas encore été arrêtée.

La semaine dernière, Apple et Google ont annoncé un effort commun pour créer un système de suivi des contacts dans iOS et Android. Le système permettrait aux utilisateurs d’iPhone et d’Android de s’inscrire et de recevoir une notification s’ils avaient été en contact avec une personne testée positive pour COVID-19. Les utilisateurs devraient également signaler s’ils ont été testés positifs pour le virus, alertant les autres personnes qui avaient été près d’eux au cours des 14 derniers jours.

Aujourd’hui, Apple a révélé plus de détails sur le côté reporting de sa technologie. Dans un point de presse rapporté par MacRumors, la société a déclaré que les utilisateurs qui signalent avoir le virus devront passer par un processus de vérification.

Lors du briefing, Apple a expliqué que les utilisateurs signalant qu’ils ont COVID-19 devront soumettre une preuve. Cela pourrait prendre la forme d’un code QR inclus dans les résultats du test, mais la méthode exacte n’a pas encore été décidée.

“À titre d’exemple, Apple a déclaré qu’une personne dont le test de COVID-19 était positif pourrait recevoir un code QR avec ses résultats de test, puis scanner ce code QR dans le système de recherche des contacts à des fins de confirmation, mais la mise en œuvre exacte reste à voir. Apple a déclaré que la vérification serait gérée par une entité externe et pourrait varier selon la région. “

La société a également réitéré que l’ensemble du système sera accessible aux utilisateurs sur une base opt-in et ne sera pas rendu obligatoire par aucun gouvernement.

Un processus de vérification pour ceux qui déclarent avoir COVID-19 via le système de recherche des contacts est une étape importante, car il permettra d’éviter les faux rapports et d’éviter les inquiétudes inutiles.