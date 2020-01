Le système d’infodivertissement Uconnect 5 basé sur Android de Fiat Chrysler gagne CarPlay sans fil et plus encore

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a annoncé aujourd’hui le lancement prochain de son système d’infodivertissement de nouvelle génération, Uconnect 5. La nouvelle version d’Uconnect a été reconstruite à partir de zéro sur une plate-forme Android avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, notamment CarPlay sans fil et Android Auto , une interface utilisateur familière mais remaniée, la prise en charge de jusqu’à cinq profils utilisateur pour la personnalisation, la prise en charge d’Alexa, un contrôle vocal amélioré, etc.

Écran d’accueil d’Uconnect 5

Nous sommes fans de l’actuel système d’infodivertissement Uconnect 4 et de la façon dont il intègre presque parfaitement ‌CarPlay‌ dans le système natif, et rendre ‌CarPlay‌ sans fil améliorera sans aucun doute cette expérience. De nombreuses autres améliorations dans Uconnect 5, telles qu’une personnalisation améliorée, des performances matérielles plus rapides et de nouvelles fonctionnalités et services devraient également permettre une meilleure expérience utilisateur.

Profils d’utilisateurs Uconnect 5 Le système primé Uconnect offre de nouvelles commodités, gardant les clients engagés et informés tout en gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route. Apple arCarPlay‌ et Android Auto sont actuellement disponibles sur plus de 80% des applications nord-américaines de FCA. Uconnect 5 apportera Apple arCarPlay‌ et Android Auto à 100% des offres nord-américaines de FCA. La fonctionnalité ajoute également une connectivité sans fil, permettant aux clients de projeter sans fil des applications téléphoniques rapidement et facilement, tout en laissant les téléphones rangés en toute sécurité.

Le “ CarPlay ” sans fil a jusqu’à présent été largement limité à une poignée de marques de luxe comme BMW, Audi et Porsche, avec certains systèmes de rechange le soutenant également, mais les fabricants plus traditionnels sont sur le point d’ajouter Carplay sans fil alors qu’ils lancent des mises à jour majeures de leur infodivertissement La technologie. Ford a annoncé en octobre dernier que son système SYNC 4 prendrait en charge wirelessCarPlay‌ sans fil dans certains véhicules, et maintenant FCA emboite le pas avec sa famille de marques, dont Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, etc.

FCA n’a pas encore annoncé exactement quand et sur quels modèles Uconnect 5 sera lancé pour la première fois, mais il devrait commencer à être déployé plus tard cette année.

.