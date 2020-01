Le Tactix Delta de Garmin a un killswitch pour effacer les données des utilisateurs, mais cela coûte 900 $

Garmin

La confidentialité des utilisateurs est une préoccupation sans cesse croissante parmi les clients de la technologie. Avec sa dernière smartwatch tactique – la Tactix Delta – Garmin prend ces préoccupations au sérieux. Malheureusement, les efforts de Garmin ont un prix énorme. Comme… un prix vraiment énorme.

À l’heure actuelle, vous pouvez mettre la main sur la dernière montre intelligente de Garmin axée sur la confidentialité pour environ autant que le smartphone phare moyen – un énorme 900 $. Pour cet argent, vous obtenez quelques fonctionnalités intéressantes que vous ne trouverez probablement nulle part ailleurs. Plus particulièrement, le Garmin Tactix Delta offre un mode furtif intégré qui ne suivra pas du tout vos allées et venues et un interrupteur anti-tueur intégré qui efface instantanément toutes vos données existantes sur l’appareil.

Bien sûr, la montre est livrée avec de nombreuses autres fonctionnalités utiles que nous attendons des montres intelligentes et des accessoires portables Garmin. Le Garmin Tactix Delta suivra tous vos entraînements, y compris la course à pied, le vélo, la natation, etc. Il offre également plusieurs fonctionnalités intelligentes comme la fonctionnalité de paiement NFC, 32 Go de stockage intégré pour héberger toute votre musique et affiche les notifications de votre smartphone. Cette montre intelligente présente même une autonomie de batterie de 21 jours presque inconnue.

En relation: Quelle est la meilleure montre Garmin?

Tout cela est enveloppé dans une coque robuste composée d’un châssis en polymère renforcé de fibres, d’une lunette en acier revêtue de carbone Diamond-like (DLC), d’un écran en verre saphir et d’un bracelet en silicone. Inutile de dire que cette montre devrait être capable de supporter un battement d’enfer.

Comme vous pouvez probablement le deviner, le Tactix Delta de Garmin n’est pas pour tout le monde. Honnêtement, si vous n’êtes pas un soldat militaire actif ou quelque chose du genre, cette montre intelligente n’est probablement pas pour vous. D’un autre côté, si vous êtes vraiment obligé par l’idée d’une montre intelligente de fitness durable et folle qui arbore des fonctionnalités de confidentialité robustes et que vous avez près de 1000 $ que vous êtes prêt à dépenser, alors allez-y. Vous ne trouverez probablement aucun autre produit comme celui-ci ailleurs.

Garmin Tactix Delta Un coût élevé pour la durabilité et la confidentialité.

Le Tactix Delta est doté d’une coque vraiment robuste, d’un mode furtif intégré, d’un interrupteur pour effacer les données utilisateur et de toutes les fonctionnalités que nous attendons d’un portable Garmin haut de gamme. Cette montre intelligente n’est peut-être pas pour tout le monde, mais si vous faites partie d’un groupe de niche spécifique, cela pourrait être exactement ce que vous cherchiez.

Plus d’articles sur les montres connectées