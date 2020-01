Le teaser Leaked Unpacked 2020 révèle la date

Le Samsung Galaxy S11 – A.K.A. le Galaxy S20 – devrait être lancé le 11 février. Comment le savons-nous? Malheureusement pour Samsung, une vidéo promotionnelle officielle a été mise en ligne un peu plus tôt que la date de son événement marquant Unpacked 2020.

La vidéo a été repérée par Max Weinbach (développeurs XDA) et utilisateur Twitter @ water8192. Il montre deux formes carrées émergeant de dessous une couverture. À la fin de la vidéo, les boîtes s’installent dans le logo Galaxy et le 11 février 2020 est indiqué comme la date de l’événement Unpacked.

Les deux formes suggèrent que Samsung pourrait lancer à la fois le Galaxy S11 et le Galaxy Fold 2. La forme de gauche ressemble beaucoup à l’enceinte de l’appareil photo qui a fui du Galaxy S11 Plus. Pendant ce temps, celui de droite pourrait appartenir au téléphone pliable selon la rumeur.

De toute évidence, la vidéo a depuis été supprimée, mais grâce à certains internautes passionnés, il existe de nombreuses copies sur YouTube. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

Samsung devrait annoncer trois téléphones dans la nouvelle gamme phare: le Galaxy S11e, S11 et S11 Plus, bien qu’il y ait une certaine confusion quant à savoir s’il sera renommé en tant que série S20. Vous pouvez en savoir plus sur toutes les fuites et rumeurs autour des téléphones ici.

Samsung en 2020: Samsung passera-t-il son Galaxy à 11?

L’année 2019 de Samsung ne s’est probablement pas déroulée comme prévu ou prévu par la société. Alors que ses lancements Galaxy S10 et Galaxy Note 10 se sont déroulés sans accroc, le Galaxy Fold a démontré que la firme coréenne…

Quant au deuxième volet du téléphone pliable de Samsung, la société devrait dévoiler un design à clapet de type Moto Razr.

Je suppose que nous allons découvrir ce que Samsung aura en magasin le 11 février. D’ici là, dites-nous vos prédictions pour le Galaxy S11 et Fold 2 dans les commentaires.