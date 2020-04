Le teaser vidéo élégant de LG montre le nouveau design Velvet

Un LG plus élégant que ce que nous avons vu dans le passé.

Que souhaitez-vous savoir

Le prochain nouveau Velvet de LG fait ses débuts dans son premier teaser vidéo.

Le teaser met en évidence son verre arc, sa caméra goutte de pluie et son design naturel.

Le Velvet devrait être la suite de LG pour le G8, faisant ses débuts sous une nouvelle marque.

Aujourd’hui, LG a montré à quoi devrait ressembler son prochain vaisseau amiral Velvet. Bien qu’il ne montre pas beaucoup plus que les images que nous avons vues précédemment, c’est juste que le mouvement et l’éclairage ajoutés aident à lui donner une présence physique et à le contextualiser.

Voici à quoi cela ressemblera:

Le Velvet prend de nombreux indices de conception de smartphones modernes. Il y a un panneau arrière en verre incurvé “design d’arc 3D” coloré, des côtés métalliques lisses et même une caméra arrière multi-objectif “goutte de pluie” qui se distingue par ce qu’il ne se distingue pas par rapport à l’iPhone 11 Pro Max ou Galaxy S20 Ultra et sa bosse de caméra Space Zoom.

LG n’a pas fabriqué ce que vous appelleriez des téléphones à la mode depuis un moment. Ils s’orientent davantage vers des conceptions utilitaires utilisables comme le G8. Rien de trop laid, mais rien que vous mourriez d’envie de montrer.

Le LG Velvet est un pas dans une direction différente pour l’entreprise dans son ensemble. La rumeur dit que LG aurait appelé le G9, désormais réorganisé pour prendre un nom plus convivial en plus d’un langage de conception plus agréable.

“Notre nouvelle image de marque reflète les tendances actuelles de prise en compte des goûts et émotions personnels uniques de l’individu en mettant davantage l’accent sur le design”, a déclaré Chang Ma, vice-président directeur de la stratégie produit de LG Mobile Communications Company à propos du prochain Velvet. “C’est une approche plus intuitive qui, nous en sommes convaincus, trouvera un écho auprès des consommateurs d’aujourd’hui et nous aidera à établir une identité de marque plus claire.”

