Le téléphone Android le plus populaire de 2019 révélé

Apple et Samsung sont aujourd’hui les deux marques de smartphones les plus populaires au monde. Sans surprise, il semble que les deux sociétés aient réalisé une excellente année 2019 en termes de ventes.

La société de suivi Omdia a dévoilé sa liste des dix smartphones les plus vendus en 2019 (h / t: MacRumors), et il semble que Samsung ait connu une année record. Cependant, ce ne sont pas les familles Galaxy S10 ou Note 10 qui ont livré la marchandise au géant sud-coréen.

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, les Galaxy A10, Galaxy A50 et Galaxy A20 étaient respectivement classés aux troisième, quatrième et cinquième emplacements. Le best-seller d’Android, le Galaxy A10, n’est pas officiellement disponible aux États-Unis, mais il se vend environ 200 $ sur Amazon. Tout cela montre que la décision de Samsung de se concentrer sur des téléphones économiques à la fois riches en fonctionnalités et abordables porte ses fruits. Le Galaxy J2 Core Android de Samsung est également arrivé au dixième rang, donnant à la société coréenne quatre téléphones dans le top dix.

Cela montre également que, pour toute l’attention accordée aux téléphones phares à 1 000 $, les téléphones Android à volume réel se trouvent dans le segment des 300 $ et moins. En fait, cette année n’a vu aucun produit phare Android dans le top dix, alors que 2018 comptait deux appareils.

Omdia / MacRumors

Xiaomi était le seul autre OEM Android dans le top dix, avec son Redmi Note 7 en huitième position. C’est toujours un gros problème, car il y a beaucoup de téléphones à petit budget de qualité dans ce segment de prix.

Il est également intéressant de noter que Huawei n’a pas de téléphone dans le top 10 en 2019. En dépit de ce que Canalys et Counterpoint Research rapportent, il a dépassé Apple pour prendre la deuxième place en termes de part de marché mondiale.

En parlant d’Apple, il n’est pas vraiment surprenant que l’iPhone XR et l’iPhone 11 soient au premier et au deuxième rang, compte tenu de la popularité d’Apple. Il convient de noter que les deux appareils sont des iPhones plus abordables (relativement parlant), l’iPhone 11 commençant à 699 $. Pendant ce temps, l’iPhone XR s’est vendu au détail à 749 $ au lancement, mais a reçu une baisse de prix de 150 $ (à 599 $) après le lancement de la série iPhone 11.

Ce qui est également remarquable est le nombre d’unités iPhone XR supplémentaires vendues par Apple en 2019 par rapport à l’iPhone 8. Les deux sont l’iPhone le moins cher de l’année précédente qui a atteint la première place l’année suivante, mais l’iPhone XR aurait vendu près de 15 millions d’unités de plus que l’iPhone 8.

Les appareils Apple représentaient également les sixième, septième et neuvième places de la liste, avec respectivement l’iPhone 11 Pro Max, l’iPhone 8 et l’iPhone 11 Pro.

