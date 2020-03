Le téléphone concept APEX 2020 de Vivo a une caméra à cardan intégrée et prend en charge la charge sans fil 60 W

Vivo a pris l’habitude d’annoncer des concepts avec le matériel le plus extravagant qu’il souhaite ajouter à sa gamme régulière à l’avenir. Son téléphone 2018 a été l’un des premiers dans l’industrie à avoir un objectif avant escamotable et pratiquement aucun cadre d’écran tandis que la version 2019 a complètement supprimé les ports réguliers et une caméra selfie pour éliminer les points de défaillance et maximiser la taille de l’écran encore plus loin . Le Vivo APEX 2020 poursuit cette tendance, mais il a de nouveau reçu une caméra frontale sous la forme d’une solution à l’écran et a augmenté le jeu de charge sans fil à 60W.

Contrairement à ses anciens téléphones conceptuels, Vivo a étendu l’écran de 6,45 pouces de l’APEX sur les côtés de l’appareil, en l’appelant un écran FullView 120 °. Derrière elle se trouve un appareil photo 16MP qui disparaît complètement lorsque l’écran est en utilisation régulière. Vivo a travaillé sur la réduction des interférences optiques et l’amélioration de la disposition des pixels de l’écran pour rendre cela possible. Les boutons physiques sont introuvables – la puissance et le volume peuvent être contrôlés via des moyens virtuels sensibles à la pression. Le téléphone ne possède pas non plus de prise casque ni de port USB – il peut uniquement être chargé sans fil. Vivo a développé une nouvelle Super Flash Charge 60W, une technologie qui est censée charger complètement une batterie de 2000 mAh en 20 minutes. La taille de la batterie de l’APEX reste cependant un mystère.

En tournant le téléphone, vous trouverez un système à double caméra centré vers le haut. Il se compose d’une caméra périscope 16MP capable d’un zoom optique continu 5-7,5x et d’une optique à cardan 48MP. Ce dernier est censé être bien meilleur pour stabiliser les images que les systèmes OIS classiques grâce à sa “structure en forme de cardan” qui équilibre les mouvements discordants gauche-droite ou avant-arrière grâce à la mécanique intégrée. La configuration complète à double caméra n’est que de 6,2 mm d’épaisseur, mais bien sûr, la question reste de savoir si la technologie du cardan fonctionne bien.

D’autres caractéristiques notables de ce téléphone incluent une technologie Screen SoundCasting qui lui permet de supprimer les grilles de haut-parleurs, l’inclusion de la 5G grâce au processeur Snapdragon 865, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le premier téléphone conceptuel de la société a été publié sous le nom de Vivo Nex en 2018, mais il n’est pas clair si Vivo prévoit de lancer l’APEX 2020 sous sa forme actuelle – le manque de ports pourrait rendre la vente difficile, même s’il est livré avec 60 W charge rapide.