Le téléphone concept enroulable de TCL est magique

Alors que les téléphones pliables deviennent de plus en plus courants, nous commençons à voir de nouveaux appareils conceptuels visant à résoudre des problèmes encore non résolus par les rectangles non pliables. Le Galaxy Fold s’agrandit. Le Galaxy Z Flip devient plus petit. Et TCL, eh bien, TCL a beaucoup d’idées.

Nous avons déjà vu une variété de concepts pliables étranges de TCL, comme le bifold, DragonHinge et d’autres. Mais nous venons de découvrir un nouveau concept qui retient vraiment notre attention.

Le nouveau téléphone conceptuel enroulable de TCL commence par ressembler à un smartphone assez moyen avec un écran de 6,75 pouces. Utilisez le bon geste, cependant, et il se développe en une tablette de 7,8 pouces.

Contrairement à la plupart des pliables, qui s’ouvrent ou se ferment comme un livre ou une coquille, le nouveau concept enroulable cache l’écran OLED flexible à l’intérieur le téléphone et utilise un moteur pour agrandir le châssis et déployer l’écran. En cours d’utilisation, le processus est assez magique et donne l’impression que le téléphone se développe à partir de rien. C’est vraiment cool.

Malheureusement, nous n’avons pu jouer qu’avec une unité factice qui n’avait pas de moteur en état de marche, ni même un écran de travail. Cela signifie que nous avons dû tirer physiquement l’écran à la main, comme indiqué dans notre gif ci-dessus. TCL possède un prototype fonctionnel de cet appareil, mais l’appareil est resté bloqué à Wuhan, en Chine, et n’a pas pu être expédié aux États-Unis pour être exposé.

TCL dit que bien que le concept ne soit pas disponible dans le commerce de sitôt, il travaille à perfectionner le mécanisme de roulement.

Alors que le Samsung Galaxy Z Flip a bien fait de montrer aux consommateurs comment les appareils pliables peuvent être commercialement viables, TCL ne veut pas avoir une autre situation Galaxy Fold. Cela signifie que l’affichage enroulable de TCL restera en cours de développement au moins jusqu’à l’année prochaine.

TCL nous a également montré son concept concept pliable Tri-Fold, sur lequel il travaille depuis un certain temps maintenant. Ce concept est unique et cible un groupe d’utilisateurs entièrement différent. Il commence comme un téléphone d’aspect normal, bien qu’il soit à peu près aussi épais que trois téléphones empilés les uns sur les autres. Séparez-le comme un accordéon et vous verrez que vous tenez une énorme tablette de 10 pouces.

Étant donné que ce téléphone repose sur deux charnières, vous pouvez l’utiliser sous divers formats. Il peut s’agir d’un téléphone, d’un ordinateur portable ou d’une tablette. Bien que TCL n’ait pas l’intention de publier ce concept en tant que produit réel, il nous montre quels nouveaux facteurs de forme sont rendus possibles avec des écrans flexibles.

À mesure que la technologie évolue, nous sommes sûrs de voir davantage d’appareils pliables annoncés au cours des prochains mois. Selon les rumeurs, le Galaxy Fold 2 utiliserait un écran en verre ultra-mince et inclurait un stylet S Pen, ce qui semble être le rêve de productivité.

Découvrez les gifs ci-dessus, et dites-nous ce que vous pensez de ces concepts dans les commentaires ci-dessous!

