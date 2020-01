Le téléphone pliable Galaxy Z Flip de Samsung peut avoir un écran en verre ultra-mince innovant de 6,7 pouces

Plus tôt ce mois-ci, le responsable Max Weinbach avait déclaré que le prochain téléphone pliable de Samsung comportera un écran en verre ultra-fin avec une couche de protection en plastique sur le dessus. Dans une série de nouveaux tweets, Weinbach a révélé quelques détails plus intéressants concernant l’affichage du téléphone pliable ainsi que d’autres spécifications techniques.

Alors Galaxy Z Flip. Scanner capacitif d’empreintes digitales sur le côté. Deux caméras 12MP, larges et ultra larges. Charge de 15W. Le chargement sans fil et le chargement sans fil inversé sont pris en charge.

Il utilisera “Samsung Ultra Thin Glass” qui a un pli. Il utilisera un écran Dynamic AMOLED.

Selon les derniers tweets de Weinbach, le Galaxy Z Flip comportera un panneau d’affichage Dynamic AMOLED de 6,7 pouces avec “Samsung Ultra Thin Glass” et un rapport d’aspect de 20: 9. Comme le suggèrent les images en direct divulguées du téléphone, l’écran du Galaxy Z Flip aura un pli au milieu. Grâce à l’utilisation de verre “ ultra mince ”, cependant, son écran pourrait peut-être être légèrement plus durable que les écrans en plastique du Galaxy Fold et du nouveau RAZR de Motorola.

Le téléphone aura également un petit écran secondaire, mesurant seulement 1,0 pouce de diagonale. En plus d’afficher les informations sur la batterie et d’autres notifications, il fonctionnera comme un viseur lors de l’utilisation des caméras arrière pour capturer des selfies.

Sous le capot, le prochain téléphone pliable de Samsung sera apparemment alimenté par le Snapdragon 855+ et non par le Snapdragon 855 comme on le disait précédemment. Contrairement au Galaxy Fold, qui dispose d’un total de six caméras, le Galaxy Z Flip aurait une configuration à double caméra à l’arrière, avec deux capteurs 12MP. Comme suggéré par les fuites précédentes, le téléphone prend en charge une charge rapide de 15 W et prend également en charge la charge sans fil ainsi que la charge sans fil inversée.