Le téléphone pliable Surface Duo repéré dans la nature avec une mise à niveau apparente de la caméra

Le Surface Duo s’annonce comme l’un des appareils Android les plus intéressants de 2020, en supposant qu’il ne sera pas retardé. Il s’agit du premier appareil Android de Microsoft, avec une conception matérielle unique qui cherche à être une alternative plus robuste aux vrais téléphones pliants. Nous avons maintenant les premières photos réelles du pliable, et il pourrait y avoir des changements depuis l’annonce originale.

Israel Rodriguez sur Twitter a vu l’appareil en action dans un train à Vancouver, appartenant vraisemblablement à un employé du campus de Vancouver de Microsoft. L’appareil ressemble exactement à ce qu’il était dans l’annonce d’origine, mais la photo montre un point blanc à côté de la caméra frontale.

Hé, je ne sais pas si c’est intéressant, mais je viens de voir un gars du SkyTrain de Vancouver jouer avec Surface Duo. J’ai des photos et des vidéos. pic.twitter.com/TsRQYdD1pz

– Israel Rodriguez (@yzraeu) 7 février 2020

Cela pourrait être un autocollant temporaire, mais son emplacement suggère qu’il pourrait également s’agir d’un flash d’appareil photo. Si tel est le cas, Microsoft pourrait travailler sur des améliorations de la caméra principale – rappelez-vous, le Surface Duo n’a pas de caméra “ arrière ” à proprement parler. Vous pourrez peut-être faire pivoter l’appareil pour pointer l’appareil photo loin de vous, le viseur de l’appareil photo toujours face à vous, comme ce que font déjà certains Chromebooks 2 en 1.

Pas de caméra arrière visible.

Que ce soit un flash d’appareil photo ou un autocollant, je suis ravi de voir à quoi ressemble le produit final. Microsoft a publié un aperçu du SDK le mois dernier, afin que les développeurs aient le temps de développer des applications pour la plate-forme.