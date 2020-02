Le téléphone portable Cosmo Communicator atteint 350% de l’objectif de financement participatif (mise à jour: prise en charge Linux)

Il y a un peu plus d’une semaine, un téléphone Android avec un facteur de forme PDA / ordinateur portable appelé Cosmo Communicator a frappé Indiegogo. Je sais, je sais, les projets de crowdfund sont n’importe quoi, mais le Cosmo a deux choses intéressantes: la société derrière (Planet Computers) a déjà un succès similaire à son actif, et le projet est déjà financé à plus de 350% avec trois semaines restantes.

Je suis connu ici à Android Police pour mon amour durable des petits ordinateurs. J’avais un Vaio C1 comme gamin et j’ai passé une bonne partie de l’université à utiliser un ASUS 1000HE. Plus récemment, j’ai acheté un GPD Pocket (que je regrette) et un Surface Go (que je regrette moins). Par tout cela, je veux dire: je suis assez excité pour le Cosmo.

Sur le papier, le Cosmo Communicator ne semble pas être une très bonne valeur, cependant. Le prix de lève-tôt de 550 $ ne vous accroche que sur un Mediatek P70 – le type de chipset que l’on trouve dans les téléphones de 300 à 400 $ sur la plupart des marchés. Les 150-250 supplémentaires vous permettent de modifier le facteur de forme, le clavier rétroéclairé “mécanique complet”, les deux ports USB-C et un écran tactile secondaire de 2 “570×240 une fois plié.

L’écran principal est un AMOLED 5,99 “2160x1080p, associé à 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. Il dispose d’un appareil photo principal 24 MP non spécifié, d’un capteur / commutateur d’empreintes digitales à réponse d’appel et d’une prise casque (une rareté croissante en 2018). Tout cela est alimenté par une batterie de 4220 mAh.

Le téléphone est livré avec Android 9 Pie, mais Planet Computers annonce également une configuration multi-boot qui prend en charge la distribution Debian Linux et Sailfish. Il est disponible dans un “Space Grey Metal” non-marque déposée et édition limitée, couleur or 2000 $. Un tableau complet des spécifications est inclus juste en dessous:

La livraison est prévue de mai à juin 2019, mais gardez à l’esprit que des projets comme celui-ci ont tendance à dépasser leur calendrier. Le Superbook, par exemple, devait initialement atterrir en février dernier, et de nombreux bailleurs de fonds n’ont reçu leur matériel qu’au cours des derniers mois. Comme pour tous les projets financés par le crowdfunding, mettez en garde l’émpteur.

Bien que j’ai une dépendance débilitante et un amour éternel pour les petits ordinateurs à remercier pour mon intérêt pour le Cosmo Communicator, il existe un attrait nostalgique plus général pour le facteur de forme de style PDA à clapet. Espérons que Planet Computers pourra y arriver.

L’un des arguments de vente du Cosmo Communicator était la promesse d’un support Linux à double démarrage, et maintenant l’image système Linux est disponible pour être testée. Le processus d’installation est un peu difficile et nécessite un nouveau partitionnement du Communicator (qui efface toutes les données), mais à la fin, vous obtenez une copie complète de Debian Linux avec l’environnement de bureau KDE.

Source: Planet Computers

Je suis plutôt un gars d’Ubuntu, mais c’est toujours un port impressionnant. Le seul hic à l’heure actuelle est que la fermeture du couvercle ne met pas le Cosmo en veille. Vous pouvez trouver les instructions complètes ici.