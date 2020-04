Le téléviseur 4K The Frame de Samsung est une œuvre d’art en vente à partir de 760 $ aujourd’hui seulement

Les téléviseurs ont tous la même apparence de nos jours, et pas dans le bon sens. Ils ajoutent beaucoup d’encombrement visuel à une pièce, en particulier lorsqu’ils ne sont pas utilisés, et avec certaines des tailles qu’ils viennent de nos jours, ils dominent vraiment la pièce dans laquelle ils se trouvent. C’est un problème que Samsung a tenté de résoudre avec son The Frame . Au lieu d’être une dalle noire vierge, c’est un téléviseur 4K UHD qui, lorsqu’il n’est pas utilisé, se transforme en une œuvre d’art et aujourd’hui, seul Woot propose certains modèles reconditionnés en usine à partir de 759,99 $.

Bien que ces téléviseurs ne soient pas neufs, ils ont tous été inspectés directement par Samsung pour s’assurer qu’ils sont comme neufs et fonctionnent correctement. Samsung inclut même une garantie de 90 jours à l’achat. Connectez-vous avec un abonnement Amazon Prime pour la livraison gratuite ou commencez un essai gratuit de 30 jours.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

Économies d’une journée

Téléviseur intelligent QLED UHD 4K 4K The Frame 3.0 de Samsung

Le détecteur de mouvement se déclenche lorsque vous entrez dans la pièce et affiche vos sélections d’art préférées jusqu’à ce que vous décidiez de l’utiliser. Utilise Samsung Quantum Dots pour une image réaliste. Personnalisez le cadre. Utilisez le support mural No Gap inclus. Prend également en charge le HDR.

À partir de 760 $

La caractéristique unique de cet ensemble est son mode Art. Lorsque vous n’utilisez pas le téléviseur, il devient essentiellement le cadre d’une œuvre d’art (d’où le nom). Vous pouvez choisir votre art préféré, même acheter certains de ceux disponibles pour soutenir les artistes locaux avec le Samsung Art Store qui a une bibliothèque entière de contenu à choisir. Personnalisez également ce qui est affiché ou non. Le téléviseur est doté d’un capteur de mouvement intégré qui vous détecte dans la pièce et commence à afficher les éléments que vous avez sélectionnés. De cette façon, cela sert un but même si vous ne prévoyez pas de regarder des émissions.

Étant donné que l’écran est conçu pour ressembler à une peinture, il est logique que le téléviseur soit également équipé d’un support mural No Gap. Accrochez le téléviseur pour que lorsqu’il affiche de l’art, il ressemble à une autre peinture accrochée à votre mur. Vous pouvez même ajuster la couleur du cadre et le rendre noir, blanc, beige ou noyer.

Le téléviseur lui-même n’est pas en reste non plus. Il a des résolutions 4K et prend en charge le contenu HDR. Il peut également augmenter le contenu HD à 4K et offre une qualité d’image insensée. Utilisez la plate-forme intelligente intégrée de Samsung pour accéder au contenu en streaming, y compris toutes vos émissions, films et jeux préférés. Il y a un taux de mouvement de 240 pour que l’image reste claire même lorsque les choses bougent rapidement.

Le cadre comprend deux haut-parleurs avec deux woofers, quatre entrées HDMI pour connecter des appareils externes ou se connecter à un home cinéma et trois entrées USB pour tout, de l’éclairage polarisé aux appareils photo numériques.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.