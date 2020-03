Le test de personnalité de Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX a regardé dans mon âme et m’a changé

La plupart des gens voient la franchise Pokémon comme une série joyeuse et optimiste remplie de mécaniques simples et d’adorables créatures. Il peut être facile d’oublier son côté sombre, comme on le voit dans l’anime et les jeux précédents (je vous regarde la mère de Cubone). Étant donné que Pokémon Mystery Dungeon DX est plus simple que les jeux Pokémon de base, mon esprit ne s’attendait à rien d’autre qu’au soleil et aux arcs-en-ciel lorsque j’ai commencé à passer le test de personnalité il y a quelques semaines. Je ne savais pas que ce petit test allait me toucher pendant des semaines.

J’ai été tenté de répondre aux questions de la manière qui me ferait atterrir sur mon Pokémon préféré. Cependant, j’ai décidé de répondre honnêtement pour voir ce que le jeu dirait de moi. Plusieurs des questions étaient carrément idiotes, mais la plupart étaient suffisamment sérieuses. Enfin, j’ai terminé le quiz et une sphère de lumière est apparue à l’écran. Son apparence mystique m’appelait, et j’attendais avec impatience le verdict – tout cela pour me dire que je suis naïf.

Cela piquait un peu, mais le jeu n’était pas encore terminé. Étant donné qu’on venait de me demander ce que je ferais si je voyais une main humaine sortir des toilettes, je n’étais pas préparé pour l’évaluation impitoyablement sincère qui a suivi:

Vous êtes très curieux et vous aimez les choses rares. Vous avez une attitude joyeuse et insouciante qui devrait rendre les choses amusantes pour les gens autour de vous. Mais vous avez un défaut. Tu peux être puéril. Vous ne pouvez jamais rester assis. Vous êtes toujours en mouvement. Vous pouvez également être égoïste, vous devez donc vous surveiller. Une personne naïve comme toi devrait être… Évoli.

Ma réponse initiale a été de rejeter cette nature et ses aspects négatifs, mais qui suis-je pour discuter avec les dieux Pokémon? Je veux dire, je suis définitivement curieux de nature, et ma collection de livres anciens compte comme des choses rares. Vérifiez, vérifiez. Comparé à beaucoup de mes amis, je n’insiste pas autant, ce qui pourrait être considéré comme insouciant et gai. Vérifiez, vérifiez.

Mais moi?? Enfantin et égoïste? En aucune façon! Je dis cela en étant entouré de figurines et d’affiches de personnages de dessins animés populaires et en regardant ma copie de Peter Pan de 1901, que je ne laisse personne toucher. C’est vrai, j’ai du mal à rester immobile pendant de longues périodes, et je pense beaucoup à moi, mais ce résultat pourrait s’appliquer à tout le monde, non? Dans un souffle, j’ai choisi le Pokémon que je voulais vraiment jouer et j’ai commencé le jeu.

Cela fait maintenant quelques semaines, et je trouve que mon cerveau s’évalue chaque jour à cause de ce quiz stupide. Suis-je naïf? Suis-je égoïste? Alors que j’ai rapidement rejeté ces pensées au début, j’ai finalement admis que j’étais probablement le pire juge de mon personnage et que ce ne serait qu’avec les yeux de quelqu’un d’autre que je pourrais entendre une description précise de moi-même. Cela a été suivi d’une autre prise de conscience: peut-être que la raison pour laquelle ce résultat m’a tant dérangé est qu’il y avait du vrai.

J’ai pensé que si c’était le cas, alors la seule façon de combattre ma naïveté serait d’essayer d’être plus altruiste et informé dans ma vie de tous les jours. Et je sais. Je sais que le test du Mystery Dungeon DX n’est pas une véritable évaluation de ma personnalité. Je veux dire, vous ne pouvez pas faire ça en seulement huit questions, non? Mais, passer ce test a définitivement révélé certaines choses sur moi-même. Je ne suis pas parfait, mais je veux être une meilleure personne. Et cela nécessite de se soucier davantage des autres et d’être mieux informé.

Et vous?

Avez-vous déjà répondu au quiz sur la personnalité de Pokémon Mystery Dungeon DX? Quels résultats avez-vous obtenus? Que pensez-vous d’eux? Parlez-moi de cela dans les commentaires ci-dessous. Au fait, vous n’avez pas besoin d’acheter le jeu pour répondre à ce quiz. Tant que vous avez une Nintendo Switch, vous pouvez télécharger la démo gratuite et tester vous-même le test.