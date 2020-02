Le test de rayures sur le Samsung Galaxy Z Flip remet en question la revendication du verre ultra-mince

Le Galaxy Z Flip de Samsung présente au moins une amélioration structurelle qui rend son écran meilleur que le Galaxy Fold de l’année dernière. Il utilise un nouvel écran en verre ultra-mince (UTG) au lieu d’un écran en plastique. Cela était censé rendre l’écran du Galaxy Z Flip plus résistant aux rayures par rapport à l’écran en plastique du Galaxy Fold. Cependant, un test de durabilité du téléphone suggère le contraire.

Le célèbre YouTuber et destructeur de téléphones Zack Nelson a récemment effectué son célèbre test de durabilité JerryRigEverything sur le Galaxy Z Flip (voir ci-dessus). Tout en mettant la nouvelle coque pliable à l’épreuve sur l’échelle de dureté de Mohs, Nelson s’est rapidement rendu compte que l’affichage du téléphone se rayait aussi facilement que celui de son prédécesseur.

L’affichage commence à gratter au niveau deux sur l’échelle de Mohs (équivalent au gypse). Le YouTuber note que s’il était fait de vrai verre, il ne montrerait que des signes de rayures au niveau cinq ou six, comme la plupart des autres téléphones qui ont des écrans en verre.

En fait, des rainures plus profondes commencent à apparaître sur l’écran du Z Flip au niveau trois. Au niveau quatre, le médiator parvient à ouvrir la surface de l’écran. Nelson a également pu rayer l’écran avec son ongle. Et il a démontré que l’écran est également physiquement affecté par la chaleur d’une manière que le plastique seul, pas le verre.

Nelson dit que l’écran du Galaxy Z Flip n’a pas la résistance aux rayures et les avantages structurels qui accompagnent l’utilisation du verre. Il a suggéré que l’écran du téléphone était probablement fait d’une sorte de polymère plastique avec des taches de verre à l’intérieur.

De toute évidence, ce n’est pas un bon look pour Samsung. Ce serait un gros problème si l’entreprise mentait sur l’utilisation de verre ultra-mince. Mais ça?

Déclaration de Samsung

«La première technologie UTG de Samsung est différente des autres appareils phares de Galaxy. Bien que l’écran se plie, il doit être manipulé avec soin », a écrit Samsung dans une déclaration par courrier électronique à The Verge. “En outre, Galaxy Z Flip a une couche de protection sur le dessus de l’UTG similaire à Galaxy Fold.”

Soutenant les affirmations de Samsung, le fondateur de Display Supply Chain Consultants, Ross Young, a également tweeté sur l’utilisation de couches de plastique sur l’écran.

C’est du verre ultra mince et il y a plusieurs films plastiques au-dessus et en dessous de l’UTG…

– Ross Young (@DSCCRoss) 17 février 2020

Young ajoute que la couche de plastique au-dessus du verre ultra-fin sert à la protection contre l’éclatement et à la sécurité en cas de rupture du verre. De cette façon, le verre ne devrait pas trancher votre doigt au cas où il serait physiquement endommagé.

On dirait que même s’il y a du verre ultra-fin sur le Z Flip, il porte le même revêtement plastique que le Galaxy Fold. Cela signifie que l’écran peut facilement subir des rayures causées par les touches, les stylos et même vos propres ongles. Cependant, la couche de plastique pourrait protéger l’écran en verre réel contre les dommages permanents.

Qu’en est-il de la durabilité globale du téléphone?

Malgré la facilité avec laquelle l’écran du Galaxy Z Flip se raye, Nelson note que c’est le téléphone pliable le plus solide qu’il ait testé. Le Z Flip fonctionne assez bien dans son test de pliage, gardant son affichage fonctionnel même après une fissure dans le cadre. Étonnamment, le verre ultra-mince ne se fissure pas lorsque le téléphone est plié vers l’extérieur.

Nelson loue également le nouveau design des charnières de Samsung car il empêche la poussière et le gravier de se coincer à l’intérieur. Cela ne fait pas non plus lever l’écran là où le pli se produit, contrairement au clapet Motorola Razr.

Que pensez-vous du nouveau Galaxy Z Flip? Aimez-vous où Samsung va avec les téléphones pliables? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.