Le thermomètre intelligent de Xiaomi mesure la température en un seul clic

Xiaomi continue d’innover de nouvelles choses et d’étonner le monde. Ce qui a commencé comme une entreprise de fabrication de smartphones principale avec une portée mondiale et une immense popularité, Xiaomi continue de se diversifier pour inventer de nouvelles choses, faire avancer l’entreprise plus loin et rendre la vie plus intelligente pour tout le monde.

Récemment, Xiaomi à travers sa plateforme de financement collectif Youpin, a introduit un nouveau ce que l’on peut appeler un thermomètre intelligent qui mesure la température presque instantanément.

Le thermomètre est un thermomètre infrarouge sans contact Barcon, et il affiche la température presque instantanément sans aucun retard substantiel. Tout ce que l’utilisateur doit faire est de pointer l’appareil sur le front et d’appuyer sur le bouton pour obtenir le résultat instantanément.

Comment ça marche? Le thermomètre mesure le rayonnement infrarouge émis par la surface du corps pour déterminer avec précision la température corporelle. Les données collectées par le thermomètre sont traitées à l’aide d’algorithmes professionnels pour garantir une température précise.

Le résultat est presque parfait et soigné. Dans la plage de 35 à 42 degrés, l’erreur n’est pas supérieure à 0,2 degré. Le thermomètre infrarouge sans contact de Barcon comprend un capteur de température et un capteur de compensation de température ambiante pour une surveillance en temps réel plus précise.

De plus, le gadget enregistre automatiquement les mesures de température à des fins de surveillance. L’appareil est également livré avec un certain nombre de fonctionnalités telles qu’un avertissement de fièvre, une aide à une mauvaise utilisation de l’appareil, etc.

L’appareil dispose d’un écran pour afficher la température prise. La température indiquée est indiquée en texte blanc sur fond noir, il est donc très facile à utiliser et à lire la température sur le thermomètre. Outre la mesure de la température corporelle, l’appareil permet également de mesurer la température de surface, comme l’eau ou le lait, ce qui en fait un élément indispensable dans un ménage.

L’appareil est au prix de 24 $ et sera en vente à partir du 26 février 2020.

