Le tout nouveau jeu Tetris fait ses débuts sur l’App Store, développé en partenariat avec la société Tetris

Je sens que je dois répondre, et je n’essaie pas de créer une controverse, mais simplement de faire une observation de quelque chose qui me rend perplexe.

Par curiosité, la première fois que vous êtes allé dans un bar tôt dans la vie et avez payé 5 $ pour votre première bière, vous l’avez probablement appréciée pendant environ une demi-heure avant qu’elle ne soit vide. Ensuite, lorsque vous avez demandé une recharge au bar et qu’ils vous ont dit: “Ce sera encore 5 $”, avez-vous été furieux de colère et avez-vous dit: “J’ai déjà payé 5 $, alors je veux des recharges gratuites pour le reste de ma vie”?

C’est drôle de voir comment les gens mettent un prix sur les choses qu’ils aiment. Pour certains, ils paieront des centaines ou des milliers sur une période de 4 ou 5 ans pour la bière, mais si une application qu’ils apprécient également fait payer une seule fois 5 $ pour la même période, ils paniquent.

Ah, oui, je veux juste dire que je suis d’accord avec vous. Mon reproche est plutôt d’ordre général dont on parle trop à propos de la propriété des médias numériques, que ce soit l’App Store, Steam ou PlayStation. Si un développeur devait apporter des améliorations à tetris (ou à n’importe quel jeu) après un an, je soutiens définitivement le fractionnement du jeu en tant que nouvelle application pour être payé. Quand j’ai lu que c’était juste à cause de l’octroi de licences, je pensais juste du point de vue des consommateurs, c’est une raison malheureuse. Mais bon, nouveau développeur, le jeu sera frais et peut être meilleur.

Edit: je viens de remarquer que la version 1.0 de l’EA Tetris était il y a 8 ans! Maintenant, je me sens bête.

Quoi qu’il en soit, je vais l’obtenir parce que pour une raison étrange, j’aime posséder Tetris dans autant d’endroits que possible. Mon commentaire était plus, “je n’aime pas cette raison, mais prenez mon argent car j’aime Tetris”. Mais j’ai totalement cet ami qui n’achètera pas une application à 2,99 $ qu’il souhaite réellement et améliorerait sa vie dans un sens pratique, simplement parce qu’il ne peut tout simplement pas imaginer payer pour cela. Pendant ce temps, ils continuent d’acheter leurs lattes de 6 $ à Starbucks chaque jour. Je sais que cela contredit mon commentaire d’origine, mais cela me rend fou. o_O

.