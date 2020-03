Le trackpad du nouveau Magic Keyboard est exactement ce dont l’iPad Pro avait besoin

Apple a enfin annoncé de nouveaux iPad Pros avec des spécifications de mise à niveau, de nouveaux composants internes, de nouveaux capteurs, et bien que ce soit excitant, ce n’est pas aussi excitant pour moi que le nouveau Magic Keyboard. C’est vrai, je suis plus enthousiasmé par un clavier que par le nouvel iPad, et tout cela grâce à ce tout nouveau trackpad.

Alors que l’iPad Pro fait toujours la distinction entre un ordinateur portable complet et une tablette, le lancement de l’iPadOS 13 l’année dernière a permis aux iPad d’utiliser une souris ou un trackpad via Bluetooth ou une connexion filaire. C’était un changement bienvenu pour de nombreux utilisateurs qui voulaient plus de contrôle sur l’endroit où ils tapotaient / cliquaient, sans parler d’une énorme bénédiction pour les personnes qui ont besoin d’aide avec un écran tactile en raison de problèmes de mobilité, mais c’était un peu un système maladroit.

Nous savons tous que le Bluetooth peut parfois être un peu peu fiable pour maintenir une connexion solide, et sans oublier que les souris et les trackpad Bluetooth doivent être chargés (quoique pas souvent), ce qui peut parfois signifier que vous êtes coincé sans souris lorsque vous avez vraiment en veux un, mais pas plus.

Le nouveau clavier magique pour l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Pro 12,9 pouces nous offre enfin une manière beaucoup plus simple d’utiliser le logiciel iPadOS en nous fournissant un trackpad intégré. Vous n’aurez plus à vous soucier de connecter une souris Bluetooth, puis d’accéder au menu d’accessibilité pour configurer votre souris. Vous allez pouvoir mettre votre iPad Pro dans l’étui et commencer à utiliser le trackpad comme vous le feriez sur votre ordinateur portable Mac, pas de problème du tout. Cela ressemblera vraiment à de la magie, et parce que c’est un système sur mesure d’Apple, il se sentira beaucoup mieux que le système de contournement maladroit que nous avions auparavant. De plus, Apple a également rendu le nouveau clavier magique compatible avec les modèles 2018 d’iPad Pro, vous n’avez donc pas besoin de passer au dernier appareil pour profiter de ce nouveau clavier.

Ne vous méprenez pas, je suis super heureux que la possibilité d’utiliser une souris Bluetooth avec votre iPad existe et ce nouveau clavier magique ne change rien à cela. Si vous voulez ou devez utiliser une souris avec votre iPad Pro, vous pouvez toujours le faire, mais maintenant il existe une solution bien implémentée directement à partir de la source, et plus d’options sont toujours meilleures.

