Le très populaire jeu iPhone Alto & # 039; s Odyssey glisse sur Mac

Que souhaitez-vous savoir

Vous pouvez maintenant télécharger Alto’s Odyssey depuis le Mac App Store.

Le jeu est disponible pour 9,99 $.

Il a remporté un Apple Design Award en 2018.

Vous pouvez désormais profiter du jeu sur un écran plus grand.

Alto’s Odyssey a suivi Alto’s Adventure sur iPhone et iPad et a immédiatement été un succès. Maintenant, il est également passé au Mac App Store. Vous pouvez profiter du jeu de sandboarding addictif directement à votre bureau.

Le jeu a fait ses débuts en 2018 et a reçu un Apple Design Award. Son développeur, Snowman, a également depuis créé des jeux pour Apple Arcade.

Si vous n’avez jamais joué au jeu sur iPhone ou iPad, vous vous régalerez.

Rejoignez Alto et ses amis et partez pour un voyage de sandboard sans fin pour découvrir ses secrets. Survolez des dunes balayées par le vent, traversez des canyons palpitants et explorez des temples longtemps cachés dans un endroit fantastique loin de chez vous.

En cours de route, vous vous faufilerez à travers les vignes, rebondirez au sommet de montgolfières, monterez sur d’immenses parois rocheuses et échapperez aux lémuriens malicieux – tout en découvrant les nombreux mystères du désert.

Les mises à jour d’accompagnement pour toutes les autres versions du jeu signifient que vous pouvez désormais synchroniser votre progression sur plusieurs appareils, y compris un Mac.

Vous pouvez maintenant télécharger Alto’s Odyssey dans le Mac App Store pour 9,99 $. Le plus ancien, mais tout aussi génial, Alto’s Adventure est également disponible pour une bonne affaire à 1,99 $.