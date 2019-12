Le trou de l'intrigue de fin de partie dont tout le monde parle n'est pas du tout un trou de l'intrigue – .

Avengers: Fin de partie est facilement le film le plus grand et le plus excitant de tous les superproductions qui ont frappé les salles de cinéma l'année dernière. Non seulement Marvel a fait quelque chose qu'aucun autre studio n'a pu réaliser auparavant en créant un univers de plus de 20 films qui sont tous liés dans une intrigue massive, mais les fans discutent toujours du film huit mois après sa première. Il n'y a pas beaucoup de films qui peuvent générer le même genre de buzz, pas même le genre "vrai cinéma". Cela aide que Endgame vient de frapper Disney + et HBO après son lancement sur Blu-ray il y a quelques mois, donc encore plus de gens le revoient.

Ce qui est génial avec Endgame, c'est que l'intrigue est presque parfaite et tout peut être bien expliqué, contrairement à un certain film de Star Wars qui vient de sortir et qui défie la logique de plus de manières que j'aurais aimé. Avec cette attention renouvelée sur Endgame, certaines personnes prétendent avoir trouvé un énorme trou d'intrigue dans la bataille finale du film, mais il s'avère que ce n'est pas du tout un trou d'intrigue.

Plutôt que de demander à tous les Avengers et amis de combattre Thanos pour les Infinity Stones, que Hulk a insisté pour renvoyer à leurs emplacements d'origine, nous aurions pu demander au Docteur Strange et à ses disciples de saisir les Stones et de les sortir complètement de la bataille avec l'un de ces Sling Rings, les mêmes qui ont amené tout le monde au combat (voir la scène ci-dessous). Strange et ses collègues maîtres des arts mystiques auraient pu transporter les pierres vers d'autres dimensions, ou même le royaume quantique, comme l'explique Screen Rant. Avec les Stones hors service, la bataille du composé Avengers n'aurait pas eu le même résultat.

Au début, cela ressemble à un trou de complot massif qui sert les grandes séquences d'action de cette bataille finale. Cependant, il est faux de penser comme ça, et Marvel s'est assuré de couvrir ses bases avec une simple ruse qui a été mise en place dans Infinity War: les Avengers ne gagnent que dans une version des plus de 14 millions d'essais que Strange a pu faire. voir quand il a regardé vers l'avenir. Cela signifie que tout doit se passer d'une manière particulière pour que l'univers soit sauvé de Thanos. Et cela pourrait signifier que les scénarios où Strange ou un autre magicien aurait décollé avec les Stones ne conduiraient pas à vaincre Thanos et ses armées.

N'oublions pas que voler les Pierres à Thanos n'empêchera pas le Mad Titan de les rechercher, en particulier la version 2014 de Thanos qui est parfaitement conscient que le voyage dans le temps est possible et dispose de certaines des ressources nécessaires pour le faire. tout le travail. Thanos et les brillants scientifiques qui travaillent pour lui ont déjà créé leurs propres particules Pym, ce qui a rendu possible leur arrivée en 2023, afin qu'ils puissent également développer la Time Machine de Stark s'ils le devaient.

Même avec l'entrée du capitaine Marvel et la destruction du vaisseau spatial de Thanos, la victoire n'était pas donnée pour les Avengers. Si Thanos avait gagné la bataille sur Terre, il aurait pu reprendre sa quête pour effacer la moitié de tous les êtres vivants – ou pire – en se lançant dans une mission dans le passé. Et il n'aurait eu qu'à voyager quelques minutes dans le temps jusqu'au moment où Strange ou un magicien aurait utilisé les anneaux de fronde pour déplacer les pierres hors de cette chronologie.

Donc, la seule façon de vaincre Thanos était de le faire disparaître. Strange en est absolument conscient et marque le moment de Fin du jeu où il lève son index vers Tony (scène ci-dessus). Pour battre Thanos, ils ont besoin des pierres et Tony doit appuyer sur la détente. Ceci est la seule façon.

Aussi bon marché que ce tour de guerre à l'infini puisse être, vous n'avez pas besoin de torturer la logique pour l'accepter. Dans les mois qui ont précédé Fin du jeu, nous avons vu de nombreuses théories qui s'appuyaient sur la "seule façon" du docteur Strange et nous nous attendions déjà à une histoire où les choses devaient se produire d'une manière spécifique pour que les Avengers gagnent, même si cela signifiait il faudrait accepter quelques pertes en cours de route. Il s'avère que, oui, nous avons dû endurer quelques sacrifices pour battre Thanos. Ce n'est pas seulement Black Widow et Iron Man qui sont morts, mais la moitié de l'univers a passé cinq ans à pleurer leurs proches disparus et à faire face à toutes les ténèbres qui en découlent. C'était vraiment le seul moyen.

Il y a des mois, j'ai expliqué certains des choix de l'intrigue qui «ruinent» Fin du jeu, et parmi eux, j'ai énuméré les parties «stupides» du plan des Avengers. Ils n'ont jamais envisagé de fabriquer plus de particules de Pym ou de voler plus du passé avant de partir pour les Pierres. C'est le trou le plus ennuyeux pour moi. Mais je vous ai également dit à l'époque que seul Strange savait comment les choses auraient pu se passer s'ils avaient suivi cette voie. La revendication "La seule façon" enregistre également le film de ce trou de l'intrigue.

