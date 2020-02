Le Verizon Galaxy S9 fait le saut vers Android 10

Avec Android 10, les utilisateurs peuvent s’attendre à bénéficier des nouvelles fonctionnalités de Google telles que la navigation gestuelle, un mode sombre à l’échelle du système ainsi que la mise à jour One UI 2 de Samsung qui ajoute des icônes repensées, des animations plus fluides et un enregistreur d’écran natif.

Ce sera également probablement la dernière mise à jour majeure du Galaxy S9 qui a été lancée avec Android 8, selon les modèles de mise à jour précédents et l’engagement de mise à jour majeure de Samsung. Avec Android 10 étant la deuxième mise à jour, une autre vers Android 11 ne semble pas probable.

Cela étant dit, si vous avez un S9 sur Verizon, vous ne perdrez probablement rien en brisant ce bouton de mise à jour.