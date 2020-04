Le verrouillage m’a clairement expliqué ce qui ne va pas avec les smartphones

Poste d’opinion par

Tristan Rayner

Être à la maison tout le temps; confinement; auto-isolement; aplatir la courbe. Peu importe comment vous voulez l’appeler, cela m’a laissé penser de plus en plus à la durée de vie de mon téléphone et de la batterie.

Toute l’équipe Android Authority travaille déjà pour la plupart à domicile, chacune avec nos propres routines établies. Mais nous quittons aussi notre maison, la plupart d’entre nous, de toute façon. Je m’inquiète pour quelques collègues…

Ma routine est d’aller dans un espace de coworking presque tous les jours par semaine, pour m’assurer de parler à plus de gens que moi-même et mon partenaire qui souffre depuis longtemps. Plus largement, la plupart d’entre nous participent à des événements et des réceptions pour le travail, et bien sûr, il y a des cafés, des restaurants, des bars, des parcs, des gymnases, des avions et des trains… L’habituel. Même chose que vous.

Et quand tout est terminé dans cette grande expérience pleine d’espoir pour battre COVID-19, l’autonomie de la batterie n’est tout simplement pas pertinente à la maison.

Lockdown: Autonomie de la batterie oubliée

Rester à la maison tout le temps pendant le verrouillage est différent. Et ce que j’ai remarqué, ou spécifiquement pas remarqué, c’est l’autonomie de la batterie de mon téléphone. Habituellement, je saurais à quel pourcentage je me situe dans une fourchette assez étroite. Mais en ce moment, pendant que je tape, je n’en ai aucune idée. Ce qui est étonnamment bon.

Normalement, la batterie est un facteur important au quotidien. Normalement, je juge où je vais en venir et j’évalue l’autonomie de ma batterie pour le trajet, ce que je vais faire, combien de temps je serai là, si je dois apporter un chargeur ou une banque d’alimentation. Toutes les mêmes choses que vous faites en temps normal, plus ou moins.

Bien sûr, c’est un site technologique. La plupart d’entre nous ont des banques d’alimentation de rechange, gèrent soigneusement les fonctionnalités et les applications et ne laissent pas leurs amis acheter un Pixel 4.

Lorsque vous êtes enfermé à la maison, la durée de vie de la batterie n’a pas d’importance.

J’ai découvert que lorsque vous êtes enfermé à la maison, la durée de vie de la batterie n’a pas d’importance. J’ai confirmé cela avec mes collègues et amis. Oui, c’est toujours pénible de se charger, peu importe où vous êtes, mais l’indicateur de batterie est beaucoup moins vérifié. Et quand je vais à l’extérieur (selon les règles de #StayHome!), Je ne fouette pas mon téléphone pour vérifier l’autonomie de la batterie avant de le faire.

Réaliser et reconnaître ce manque de préoccupation est au moins un petit soulagement parmi les autres inquiétudes de cette époque.

Pourtant, il est évident que le problème des smartphones est toujours la durée de vie de la batterie. Les smartphones sont nos tout-appareils, surtout maintenant lorsque le temps en face-à-face est rare ou impossible. Pourtant, nous sommes attachés à quelque chose avec une durée de vie limitée.

Tirer une journée entière de nos appareils reste essentiel. La réalisation d’une journée complète, cependant, est encore pleine de compromis et de préoccupations pour la plupart d’entre nous.

Les solutions d’autonomie de la batterie sont minces

La solution n’est pas facile. La réponse la plus simple est un téléphone plus épais avec plus de batterie remplissant l’espace. Mais personne ne veut vraiment un téléphone épais et lourd.

Le ridicule Power Max P18K Pop d’Energizer a testé cette théorie. Le gros garçon du monde Android est allé avec une batterie de 18 000 mAh malsaine sous le capot. 15 unités ridiculement basses vendues sur un site de crowdfunding spécial que la société a créé en France. Energizer n’a pas réussi à continuer et à suivre ce plan.

Plus sérieusement, il y a eu une tentative admirable au cours des dernières séries de produits phares pour augmenter la capacité de la batterie. Mais l’inclusion de modems 5G, d’écrans à taux de rafraîchissement plus élevé et d’écrans plus grands sert tous à saper cette capacité, rapidement.

Plus de mAh, plus de problèmes

Les fabricants savent qu’une durée de vie de la batterie inférieure à la moyenne est un tueur, et une grande durée de vie de la batterie un argument de vente à exploiter. Et c’est au moins une des raisons pour lesquelles nous avons vu un nouveau seuil de taille de batterie pour les produits phares émerger aux alentours de 4000 mAh. Cette tendance à la hausse des capacités avait été prévue exactement en 2018 par mon collègue Rob Triggs. Chapeau à lui et, en passant, je lui ai demandé des numéros de loterie.

En ce qui concerne les derniers appareils, le Galaxy S20 Ultra est allé jusqu’à une batterie de 5000 mAh, 22% plus grande que l’unité de 4100 mAh du Galaxy S10 Plus (qui avait une grande autonomie) de la génération précédente. Pourquoi? Le support 5G, qui, a récemment révélé un responsable du téléphone, entraîne une augmentation de 20% de la consommation d’énergie par rapport à la 4G.

Voici un aperçu des capacités de la batterie des autres principaux téléphones actuellement disponibles:

Samsung Galaxy Note 10 Plus4,300mAh Huawei P40 Pro4,200mAhHuawei P40 Pro Plus4,200mAhLG G8X ThinQ4,000 mAhMoto G8 + 4,000mAhXiaomi Mi 10 Pro 5G4,500mAh

Le problème? La capacité de batterie prescrite en milliampères-heure, comme indiqué ci-dessus, ne correspond pas directement à la durée de vie de l’écran ou de la veille. C’est juste un guide. La gestion de la durée de vie de la batterie dans Android a parcouru un long chemin, mais des critiques détaillées et des tests de torture précis de la batterie sont la seule véritable indication du temps que vous obtiendrez réellement d’un appareil.

Quelque chose peut-il changer?

Il n’y a pas beaucoup de solutions sur la table pour les entreprises autres que d’augmenter la taille de la batterie. Les jours de gloire des téléphones avec des batteries échangeables ne sont maintenus en vie que par des appareils en marge. Les produits phares ne rapporteront pas de sitôt des batteries remplaçables, étant donné les indices IP et les dos en verre.

La chimie des batteries s’améliore constamment, mais apparemment, à peu près au même rythme, les ingénieurs et les développeurs réfléchissent à des moyens d’ajouter plus de fonctionnalités et de fonctions à nos smartphones. Les taux de charge filaire et sans fil s’accélèrent, mais vous devez toujours être proche d’une prise de courant, ce qui n’est pas donné à de nombreux endroits.

Cela signifie que pour le moment, nous ne supprimerons probablement pas l’anxiété de la batterie une fois que nous pourrons à nouveau quitter la maison.

