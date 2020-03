Le vice-président d’Apple Rubén Caballero part pour une entreprise appelée «humaine»

Le vice-président de l’ingénierie d’Apple, Rubén Caballero, a récemment quitté pour une nouvelle société appelée Humane, où il sera conseiller technique.

Humain

M. Caballero a fondé l’équipe de conception et technologie sans fil d’Apple, dirigeant plus de 1 000 ingénieurs. Il a été l’un des fondateurs de l’équipe matérielle de l’iPhone et a travaillé sur l’iPad, l’Apple Watch, les AirPods, le Mac et d’autres produits.

Les fondateurs de Humane ont partagé l’annonce:

La conviction de Rubén dans la mission d’Humane de faire avancer l’informatique, son alignement sur nos valeurs de confiance, de vérité et de joie, et son enthousiasme pour notre vision du produit sont ce qui nous a poussés à travailler à nouveau ensemble. En ce qui concerne le développement de nouveaux types de technologies qui permettent aux gens de se connecter, à grande échelle, de la manière la plus efficace possible, les compétences et l’expérience de Rubén sont inégalées. Nous sommes ravis de l’avoir à bord alors que nous construisons le prochain virage entre les humains et l’informatique.

On ne sait pas grand-chose sur Humane. Son énoncé de mission dit en partie: “Humain est le prochain changement entre les humains et l’informatique.” Mais M. Caballero n’est pas le seul ancien employé d’Apple à y travailler.

Humane a été fondée par les anciens employés d’Apple Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri. Mme Bongiorno était directrice du génie logiciel chez Apple, responsable de la gestion de tous les projets logiciels pour iOS et macOS. M. Chaudhri était un designer qui a inventé l’interface utilisateur et les interactions de l’iPhone.

Les fondateurs disent que la majeure partie de 2019 a été consacrée à la construction, et nous pouvons nous attendre à voir plus d’humain en 2020.

