Le Vivo APEX 2020 est là avec une caméra intégrée, une recharge sans fil folle de 60 W

Une fois par an, Vivo présente un concept de téléphone de la série APEX, nous donnant un aperçu de l’avenir de la conception de téléphones. L’APEX 2018 a été l’un des premiers avec un affichage plein écran et un module de caméra rétractable, et l’APEX 2019 a construit sur cette conception en éliminant tous les boutons et ports.

Pour 2020, Vivo porte les choses à un tout autre niveau. L’APEX 2020 a un écran en cascade de 6,45 pouces qui élimine les lunettes sur les côtés, et la courbe extrême de 120 degrés de chaque côté signifie que vous obtenez un “écran sans lunette ultra”. Pour mettre les choses en contexte, le NEX 3 a un affichage en cascade similaire, mais les courbes s’étendent jusqu’à un peu moins de 90 degrés.

Comme l’année dernière, Vivo se débarrasse des boutons physiques, et à la place, vous avez des boutons sensibles à la pression sur le côté. Le téléphone dispose également de la technologie Screen SoundCasting de troisième génération, l’écran agissant efficacement comme un haut-parleur.

L’APEX 2020 ne sera pas commercialisé, mais la plupart de ces fonctionnalités pourraient se retrouver dans le produit phare NEX de cette année.

Cette fois-ci, l’un des principaux points forts est la caméra sous-écran, avec le téléphone doté d’un module de caméra avant intégré directement sous l’écran. Vivo dit qu’il a augmenté la transmittance lumineuse de la partie de l’écran où la caméra est intégrée à six fois celle du reste de l’écran, et ce faisant, il a été en mesure de réduire “les interférences optiques, la diffraction et les flashs parasites”.

Cela dit, les tests ont été effectués en laboratoire, il sera donc intéressant de voir comment la caméra frontale se comportera dans des conditions d’utilisation réelles. La caméra frontale 16MP utilise un binning de quatre à un pixel, et Vivo a mentionné qu’elle s’appuie sur des optimisations d’algorithmes pour affiner la qualité de l’image. Xiaomi déclarant que les caméras intégrées ne sont pas prêtes à être utilisées par les consommateurs, il sera intéressant de voir si Vivo déploiera la fonctionnalité dans un téléphone commercial en 2020.

Pour les caméras arrière, Vivo met en évidence le zoom optique continu entre 5 et 7,5x, déclarant que le téléphone est le premier au monde à offrir un zoom continu à un grossissement aussi élevé. Vivo exploite une combinaison d’objectifs à 4 groupes avec deux objectifs fixes et deux capteurs mobiles pour obtenir un zoom continu, et il utilise également des algorithmes multi-images pour la détection d’objets. Vivo vante également la stabilisation vidéo de type cardan, la technologie battant largement les systèmes OIS réguliers.

Un autre point fort est la charge sans fil 60W, que Vivo appelle Wireless Super FlashCharge 60W. C’est plus que la plupart des solutions de charge filaire aujourd’hui, et Vivo dit qu’il est assez rapide pour charger une batterie de 2000 mAh en seulement 20 minutes. Encore une fois, nous devrons attendre et voir si cette technologie apparaît sur un téléphone que les clients peuvent acheter en 2020.

L’APEX 2020 ne sera pas disponible au public, mais si l’histoire est une indication, Vivo intégrera la plupart de ces fonctionnalités dans le produit phare NEX de cette année. Que pensez-vous du téléphone? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.

