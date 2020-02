Le Vivo Z6 5G devient officiel avec le chipset Snapdragon 765G, les quatre caméras arrière et la batterie 5000mAh

Vivo a annoncé aujourd’hui un nouveau smartphone compatible 5G de milieu de gamme lors d’un événement organisé en Chine. Surnommé le Z6 5G, le dernier smartphone de Vivo contient des spécifications matérielles impressionnantes et est livré avec un dos incurvé en 3D.

Le Vivo Z6 5G fonctionne avec le chipset Qualcomm Snapdragon 765G, associé à jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS 2.1. Le téléphone est doté de la technologie de refroidissement liquide, qui, selon Vivo, peut abaisser la température centrale jusqu’à 10 ° C. (50 ° F).

Le Z6 5G dispose d’un écran FHD + IPS de 6,57 pouces avec une découpe de perforation dans le coin supérieur droit et un rapport d’aspect de 20: 9. À l’arrière du téléphone se trouve un réseau de quatre caméras avec un capteur principal de 48 MP, un objectif ultra grand-angle de 8 MP, un objectif macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP.

Bien que le Z6 5G ne soit pas livré avec un affichage à taux de rafraîchissement élevé, il contient une énorme batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 44 W. Vivo dit qu’il ne faut que 65 minutes pour que le téléphone soit complètement chargé. Certaines des autres caractéristiques clés du Vivo Z6 5G incluent un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, une caméra selfie 16MP, une prise en charge 5G double mode et un GPS double fréquence. Il exécute Android 10 avec le Funtouch OS 10 personnalisé de Vivo en haut.

Le Vivo Z6 5G sera mis en vente en Chine à partir du 8 mars. Alors que la version de base 6 Go / 128 Go coûte 2 198 yuans (314 $), la version 8 Go / 128 Go coûtera 2 598 yuans (370 $). Vivo n’a pour l’instant confirmé aucun projet de lancement du Z6 5G sur des marchés extérieurs à la Chine.

