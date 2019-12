Le voyage de Lego Builder se lance exclusivement sur Apple Arcade

Apple Arcade a gagné un nouveau titre aujourd'hui dans Lego Builder's Journey, désormais jouable sur iPhone, iPad et Apple TV.



Voici comment Lego décrit le jeu de puzzle basé sur des briques:

Builder's Journey est un puzzle poétique qui se déroule dans un monde de briques LEGO®, animé par les éléments LEGO® les plus fidèles à afficher sur les écrans. Plongez dans un monde à couper le souffle rempli d'effets brique par brique, accompagné d'une belle bande sonore. Tout au long du récit, il y aura des hauts et des bas, des défis et des célébrations. Prenez le temps d'expérimenter, et surtout, de jouer pour comprendre qui nous sommes et ce que nous devenons est le Builder's Journey.

Avec une bande-son paisible, le jeu a rapidement établi des comparaisons avec Monument Valley.

Apple Arcade a été lancé en septembre. Le service de jeu par abonnement permet aux utilisateurs d'iPhone, iPad, Apple TV et Mac d'accéder à plus de 100 jeux sans achats ni publicités intégrés pour 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an.

Builder's Journey est le premier titre du nouveau studio Light Bricks de Lego Games.