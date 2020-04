Le VPN WARP de Cloudflare entre en version bêta pour macOS, Windows

Poursuivant sa tradition d’annonces de produits d’avril, Cloudflare a annoncé aujourd’hui que son VPN WARP entre en version bêta pour macOS et Windows. Visitez cette page pour vous inscrire.

VPN WARP

WARP a commencé comme une bascule à l’intérieur de l’application DNS 1.1.1.1 de Cloudflare. Il utilise Wireguard, un nouveau type de protocole VPN censé être plus rapide qu’IPSec et plus performant qu’OpenVPN.

Le service WARP de base est gratuit, et il existe un plan WARP + payant en option qui vous donne accès à des vitesses plus rapides en utilisant la technologie Cloudflare spéciale.

De plus, Cloudflare dit qu’une fois que les clients VPN pour macOS et Windows seront complètement libérés, la société construira alors un client pour Linux.

Lectures complémentaires

[New Cloudflare VPN Claims to Speed Up Your Browsing]

[There Are So Many VPN Apps. Which One Should You Choose?]