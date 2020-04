Le Wi-Fi de tout le monde est sur le point de s’améliorer considérablement – .

Tout au long de la pandémie de coronavirus, alors que des millions de personnes à travers le pays restent à la maison et font leur travail à distance en plus de consommer plus de nouvelles et de divertissements à domicile, une connexion Internet solide et fiable a été considérée comme plus importante que jamais.

La FCC a voté de nouvelles règles qui prendront en charge un service Wi-Fi plus rapide et plus fiable pour la plupart d’entre nous en ouvrant la voie à la prochaine génération de Wi-Fi, connue sous le nom de Wi-Fi 6.

À un moment où plus d’Américains que jamais travaillent à domicile et comptent sur une connectivité Internet rapide et stable pour les emplois, ainsi que pour consommer des informations et des divertissements, un vote de la FCC jeudi représente le plus grand changement dans le Wi-Fi depuis la fin des années 1980 .

Plus précisément, l’agence a voté des règles pour rendre 1200 mégahertz de spectre dans la bande 6 GHz disponibles pour une utilisation sans licence – des règles qui inaugurent désormais l’adoption du Wi-Fi 6 pour prendre en charge la prochaine génération de W-Fi dans les derniers appareils mobiles. comme dans l’internet des objets. Selon l’agence, le Wi-Fi 6 sera 2,5 fois plus rapide que la norme Wi-Fi actuelle et augmente la quantité de spectre de près de cinq, ce qui devrait également contribuer à améliorer la connectivité dans les zones rurales.

Ce type d’amélioration est aujourd’hui plus que jamais nécessaire, selon le président de la FCC, Ajit Pai. “Pour beaucoup d’entre nous, le Wi-Fi nous a permis de rester en contact avec nos familles et amis, ainsi qu’avec le monde extérieur” lors de la pandémie de coronavirus, a-t-il déclaré dans un communiqué sur l’action de la FCC d’aujourd’hui. «Il permet aux enfants de participer à l’enseignement à distance pendant que leurs parents participent à des vidéoconférences pour le travail. Il permet aux Américains ayant des problèmes médicaux d’avoir des rendez-vous virtuels avec leur médecin tandis que ceux avec qui ils vivent diffusent Tiger King sur Netflix. »

Le Wi-Fi, même avant maintenant, transportait déjà plus de la moitié du trafic Internet, a poursuivi Pai. Et le déchargement des données mobiles vers le Wi-Fi était essentiel pour empêcher les réseaux cellulaires d’être submergés par le trafic. Et d’ici 2023, Pai cite des estimations selon lesquelles l’activité économique créée par le Wi-Fi devrait atteindre près de mille milliards de dollars. «Pour réaliser ce potentiel», résume-t-il, «nous avons besoin de réseaux Wi-Fi plus rapides et plus puissants.» Et afin de tirer pleinement parti de la prochaine génération de Wi-Fi, Wi-Fi 6, les États-Unis ont besoin d’un plus grand spectre de bande médiane disponible pour une utilisation sans licence, ce que soutenait l’action de la FCC.

Selon l’agence, la bande 6 GHz est actuellement peuplée de services micro-ondes utilisés pour prendre en charge des éléments tels que les services publics, les liaisons sans fil et la sécurité publique. La FCC affirme que les appareils sans licence partageront le spectre avec les «services titulaires titulaires de licence» selon des règles qui sont écrites pour protéger ces deux services tout en permettant à d’autres opérations de prospérer dans toute la bande.

