Le Woz surprend les scientifiques biomédicaux travaillant sur le coronavirus

Steve et Janet Wozniak ont ​​fait appel à une équipe de scientifiques qui recherchent des anticorps anti-coronavirus pour les remercier de leur travail.

Un nouveau rapport Forbes a révélé comment les deux ont essayé d’aider les scientifiques dans la recherche d’anticorps après être tombés gravement malades au début de cette année:

En décembre 2019, Steve Wozniak et son épouse Janet ont fait une croisière à travers l’Asie du Sud-Est. Ils sont rentrés chez eux en Californie début janvier avec une toux inquiétante. “Nous avons eu la pire expérience que vous puissiez imaginer”, a déclaré Steve plus tard. Leur maladie a commencé dans la gorge, mais s’est rapidement transformée en une grave infection des voies respiratoires inférieures avec une toux “convulsive”. Le 13 janvier, Janet a été emmenée en ambulance à l’hôpital. “Ils ont fait tous les tests possibles – tout ce qu’ils savaient – et ils n’ont rien trouvé”, a déclaré Steve. À cette époque, aucun test de COVID-19 n’était disponible aux États-Unis.

Les deux se sont depuis rétablis, et les tests qu’ils ont effectués avec l’Université de Stanford ont révélé de manière surprenante qu’ils n’avaient en fait pas eu la maladie malgré “tous les symptômes” et qu’ils n’avaient jamais été aussi malades de toute leur vie. Ils ont également fait des tests avec le professeur de l’UCSF Joe DeRisi, dont les résultats sont toujours attendus. Les deux espèrent pouvoir contribuer aux travaux de recherche d’anticorps anti-COVID-19, ce qui constituerait une avancée majeure dans la lutte contre la maladie.

Néanmoins, les deux sont tombés dans la surprise des scientifiques lors d’une mairie SynBioBeta:

Cette semaine, j’ai eu une autre chance de parler avec Woz et Janet. Le couple a surpris les participants à une mairie virtuelle de SynBioBeta que j’ai organisée sur le thème de la recherche sur les anticorps COVID-19. Ils ont zoomé pour remercier la petite armée de scientifiques biomédicaux qui ont travaillé pour aider à faire la lumière sur leur maladie – et à développer des anticorps.

Steve et Janet ont fait les gros titres aux États-Unis plus tôt cette année après avoir laissé entendre qu’ils étaient peut-être des “patients zéro” aux États-Unis, à moins que la série de tests la plus récente ne révèle des anticorps COVID-19, il semble que ce ne soit probablement pas le cas.

