Le XDR Pro Display XD d’Apple est de retour sur Amazon – voici ce qu’il faut acheter si vous ne pouvez pas vous le permettre – .

Le nouveau Pro Display XDR d’Apple est enfin de retour en stock chez Amazon, mais il est bien en dehors des budgets de la plupart des gens grâce à un prix de départ de 5000 $ … qui n’inclut même pas le stand de 1000 $.

Heureusement, Amazon propose de nombreuses alternatives intéressantes à des prix beaucoup plus raisonnables, et nous avons rassemblé nos cinq options préférées qui sont en stock maintenant ou qui seront de retour en stock cette semaine.

Les prix commencent à seulement 89,99 $ et plusieurs options, y compris notre moniteur PC préféré du groupe, sont disponibles pour être expédiées immédiatement malgré l’abandon d’Amazon des produits non essentiels.

Il n’y a littéralement rien sur la planète comme le nouveau Pro Display XDR d’Apple. Rien. Il s’agit d’un écran Retina 6K avec une qualité d’image que vous devez vraiment croire, et presque toutes les spécifications que vous pouvez imaginer sont complètement maximisées. Voici quelques points clés de la page XDR Pro Display d’Apple:

Le premier écran Retina 6K de 32 pouces jamais conçu. Jusqu’à 1600 nits de luminosité. Un rapport de contraste étonnant de 1 000 000: 1 et un angle de vision ultra large. Plus d’un milliard de couleurs présentées avec une précision exceptionnelle. Et une plage dynamique qui transforme le flux de travail professionnel. Présentation d’Apple Pro Display XDR, le meilleur écran professionnel au monde.

XDR. Gamme dynamique à l’extrême. Le contraste que vos yeux voient entre la luminosité et l’obscurité est très difficile à reproduire sur un écran, ce qui conduit au développement de la plage dynamique élevée (HDR). Avec une technologie de rétroéclairage révolutionnaire, Pro Display XDR élève la luminosité, le contraste et la couleur à un nouveau niveau. Bien au-delà du HDR, c’est la gamme dynamique extrême (XDR).

Les écrans de bureau typiques ont une luminosité soutenue d’environ 350 nits. Certains écrans professionnels dépassent cela, mais la plupart ne peuvent le maintenir que pendant de courtes périodes. Pro Display XDR produit une luminosité soutenue de 1 000 nits en plein écran et 1 600 nits à son apogée.1 Il vous donne le pouvoir de maintenir une luminosité extrême sans jamais atténuer. Avec un contrôle efficace du rétroéclairage, cela offre un contraste exceptionnel entre les brillants les plus brillants et les noirs les plus noirs. Le résultat est un rapport de contraste incroyable de 1 000 000: 1 et des images XDR incroyablement réelles.

Pro Display XDR vous donne toujours la représentation la plus fidèle de votre travail. Une large gamme de couleurs P3 fournit une palette de couleurs capable de créer les images les plus vibrantes. Avec de vraies couleurs 10 bits, Pro Display XDR peut produire plus d’un milliard de couleurs avec une précision extrême. Un étalonnage à la pointe de la technologie et un algorithme sophistiqué vous garantissent une couleur de la plus haute qualité possible.

LED dans une toute nouvelle lumière. Des images fidèles à la réalité nécessitent d’avoir des zones extrêmement lumineuses de l’écran juste à côté des zones extrêmement sombres. Sans contrôle précis du rétroéclairage, cela peut provoquer une lueur involontaire appelée floraison. Pro Display XDR est capable de réduire considérablement la floraison à l’aide de la technologie LED avancée, de la mise en forme de la lumière et du traitement intelligent de l’image.

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg! Si vous travaillez dans une industrie et que vous avez vraiment besoin de ce type de sorcellerie de qualité professionnelle, vous serez heureux de savoir que le Pro Display XDR est enfin disponible à l’achat sur Amazon. Combien cette folie vous fera-t-elle reculer? Le Pro Display XDR avec verre standard coûte 4 999 $, tandis que le modèle amélioré avec verre nano-texture spécial est de 5 999 $. Oh, et aucun de ces prix n’inclut le support Pro, donc cela vous coûtera 999 $ de plus.

Si vous avez suffisamment d’argent pour pouvoir garantir ce type d’achat, félicitations pour avoir vécu le rêve. Si, comme nous autres simples mortels, vous préférez ne pas dépenser autant sur un écran de PC que certaines personnes pourraient dépenser pour une voiture, Amazon a un tas d’autres offres sur des écrans impressionnants que vous devriez certainement vérifier. Ils ne sont peut-être pas aussi impressionnants que le Pro Display XDR, mais ils ne coûtent pas non plus un milliard de dollars. Notre préféré est probablement The Space de Samsung – découvrez à quel point le design est cool!

Moniteur LED Sceptre E248W-19203R 24 ″ ultra fin 75Hz 1080p

Adaptive Sync Adaptive Sync est une technologie qui réduit l’écart entre la fréquence d’actualisation de la carte graphique et celle du moniteur, éliminant ainsi le déchirement et le bégaiement de l’image.

Haut-parleurs intégrés Avec des haut-parleurs intégrés, le moniteur offre un son de niveau bureau pour les conférences téléphoniques et les ateliers Internet. De même, profitez d’un son engageant tout en écoutant vos morceaux préférés.

Verrou de sécurité Le verrou de sécurité fixe solidement votre moniteur en place, empêchant efficacement les dommages ou le vol.

1920 x 1080 haute résolution jusqu’à 75 Hz Taux de rafraîchissement

2 x HDMI, 1 x VGA

Moniteur Full HD 21,5 pouces Acer SB220Q

21. Écran IPS Full HD 5 pouces (1920 x 1080)

Et la technologie de synchronisation gratuite Radeon. Pas de compatibilité pour le montage VESA

Taux de rafraîchissement: 75 Hz – en utilisant le port HDMI

Conception sans cadre | ultra-mince | Temps de réponse de 4 ms | Panneau IPS

Ports: 1 x HDMI et 1 x VGA

Rapport d’aspect – 16: 9. Couleur prise en charge – 16. 7 millions de couleurs. Luminosité – 250 nit

Angle d’inclinaison -5 degrés à 15 degrés. Angle de vision horizontal-178 degrés. Angle de vision vertical-178 degrés

75 hertz

Moniteur incurvé à DEL de 24 po Scepter

Moniteur de courbe 1800R, l’écran incurvé offre une expérience visuelle révolutionnaire avec une courbure d’écran de premier plan 1800R alors que les images semblent s’enrouler autour de vous pour une expérience immersive en profondeur

Audio HDMI, VGA et PC dans les ports

Taux de rafraîchissement élevé 75 Hz

Support mural Vesa prêt; Durée de vie de la lampe: 30 000+ heures

Les moniteurs Windows 10 Sceptre sont entièrement compatibles avec Windows 10, le système d’exploitation le plus récent disponible sur PC. Luminosité: 220 cd / M2

75 hertz

Moniteur à DEL incurvé de 27 po à 75 Hz Scepter

Moniteur incurvé 27 ″

Résolution Full HD 1920 x 1080

Taux de rafraîchissement jusqu’à 75 Hz

Ports HDMI, VGA et casque

Haut-parleurs intégrés

Moniteur LED Sceptre E205W-16003R 20 ″

Moniteur LED 20 ″ HD + haute résolution 1600 x 900

2 x ports HDMI et 1 port VGA

Temps de réponse rapide Jouer à des jeux d’action rapides et regarder des films d’aventure d’action nécessite toujours une réponse pixel rapide et précise d’une LED. Avec des temps de réponse rapides, les images fantômes et le flou sont réduits afin que l’utilisateur puisse profiter de l’affichage avec clarté et précision.

Haut-parleurs intégrés Avec des haut-parleurs intégrés, le moniteur offre un son de niveau bureau pour les conférences téléphoniques et les ateliers Internet. De même, profitez d’un son engageant tout en écoutant vos morceaux préférés.

Adaptive Sync Adaptive Sync est une technologie qui réduit l’écart entre la fréquence d’actualisation de la carte graphique et celle du moniteur, éliminant ainsi le déchirement et le bégaiement de l’image.

