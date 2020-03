Le Xiaomi Mi A3 reçoit enfin Android 10

On pourrait penser que les téléphones Android One sont généralement parmi les premiers à obtenir de nouvelles versions de système d’exploitation, mais de nombreux appareils Nokia et Xiaomi Mi A3 le prouvent, car beaucoup d’entre eux fonctionnent encore sous Android 9 à ce jour. Cela va certainement changer pour le Mi A3, car Xiaomi a commencé à déployer Android 10 sur le combiné.

Le téléchargement de 1,3 Go apporte tous les atouts du nouveau système d’exploitation à la table: vous pourrez utiliser le thème sombre à l’échelle du système et passer à la navigation entièrement gestuelle, et vous pouvez protéger votre vie privée et augmenter la durée de vie de votre batterie grâce à un contrôle plus précis des autorisations de localisation. Il y a beaucoup d’autres changements plus petits que nous avons collectés dans un tour d’horizon. Cependant, les gens signalent également qu’ils ont des problèmes avec la nouvelle version, tels que des problèmes de lecteur d’empreintes digitales, des incompatibilités dans l’interface utilisateur, des fermetures forcées de la caméra et même des boucles de démarrage, de sorte que vous voudrez peut-être faire attention à l’installation de la mise à jour lorsque votre téléphone ne le fait pas actuellement ne vous dérange pas.

Il semble que le modèle avec la version logicielle mondiale soit le premier à recevoir Android 10 tandis que la variante spécifique à l’UE attend toujours le nouveau logiciel. Quoi qu’il en soit, la mise à jour se déroule par étapes comme d’habitude et atteint déjà différentes régions du monde. Pour vérifier s’il est disponible, rendez-vous dans Paramètres -> Système -> Mise à jour du système.