Le Xiaomi Poco F1 obtient Android 10 stable

Le Poco F1 de Xiaomi a déjà une version bêta d’Android 10 en test depuis plus d’un mois, et il semble que la société soit enfin prête à stabiliser le logiciel. Dans un message sur le forum, il a annoncé qu’il commencerait à déployer la dernière version du système d’exploitation dans le monde, et les premiers propriétaires ont indiqué qu’ils recevaient effectivement la mise à jour.

Android 10 arrive sur le Poco F1 sous la forme de MIUI version 11 (v11.0.6.0.QEJMIXM, pour être spécifique), l’interface personnalisée de Xiaomi au-dessus du système d’exploitation de Google. Outre les fonctionnalités habituelles d’Android 10 comme un thème sombre à l’échelle du système et des améliorations de la confidentialité des autorisations de localisation, MIUI 11 est également censé avoir ses propres améliorations. Vous devriez avoir accès à de nouvelles polices, à des messages d’affichage ambiant personnalisés, à un protocole de transfert sans fil à haut débit co-développé avec Oppo et Vivo et à la suite d’applications de productivité MI Work. Il y a aussi quelques ajustements à la barre d’état et aux notifications et correctifs pour faire défiler les captures d’écran. Le correctif de sécurité Android de février 2020 est également à bord.

Selon PiunikaWeb, la mise à jour était initialement prévue pour février, mais la société a rencontré des problèmes non spécifiés qui ont entraîné un retard. Le nouveau logiciel arrive aux utilisateurs bêta une première fois pour voir s’il reste des problèmes. Si tout se passe bien, vous devriez bientôt recevoir une notification vous informant que l’OTA est à votre disposition. Vous pouvez également consulter la section À propos du téléphone de votre Poco F1 pour une mise à jour du système, mais comme il s’agit d’un déploiement échelonné, cela pourrait ne pas aider trop.