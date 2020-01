Le zoom optique du Samsung Galaxy S20 pourrait être plafonné à 5x au lieu de 10x

Cash Karo

Il y a quelques jours à peine, nous avons eu vent du Samsung Galaxy S20 Ultra avec ses capacités de zoom folles. La rumeur disait que le téléphone comporterait un zoom optique 10x. Cependant, un nouveau rapport nous permet maintenant de deviner la fuite précédente.

Selon The Elec (via Sammobile), Samsung s’approvisionne en prismes pour des modules de caméra à zoom optique 5x. Optrontech – un fabricant sud-coréen de pièces optiques – a apparemment confirmé avoir fourni lesdits prismes à Samsung pour la série Galaxy S20.

Contradictoire aux rumeurs précédentes, The Elec ne mentionne pas du tout le zoom optique 10x. Une des raisons pourrait être que Samsung a réservé le zoom optique 10x uniquement pour le S20 Ultra. Il est également possible que le module de zoom optique 5x soit destiné aux Galaxy S20 et S20 Plus ordinaires.

Là encore, il est tout à fait possible que Samsung plafonne le zoom optique à 5x dans les trois téléphones. Si tel est le cas, la rumeur selon laquelle la série P40 de Huawei pourrait être la première à proposer un zoom optique 10x. Cependant, nous doutons fortement que Samsung ratera une occasion de battre Huawei dans le département de l’appareil photo.

Ce que disent les rumeurs jusqu’à présent

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, les Galaxy S20, S20 Plus et S20 Ultra auront différentes configurations de caméras. La caméra ultra haute résolution 108MP de Samsung serait également confinée au S20 Ultra. Il est donc possible que Samsung s’approvisionne en prismes pour le module de zoom optique 10x ailleurs et nous ne le savons pas encore.

Tout ce que nous pouvons faire pour l’instant, c’est spéculer sur les rumeurs qui circulent. Même si les téléphones Galaxy S20 bénéficient d’un zoom optique 5x, il s’agit tout de même d’un bond significatif par rapport au module de zoom 2x actuel utilisé dans les téléphones Galaxy S10 et Note 10.

Nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en saurons plus sur les nouveaux produits phares de Samsung.